ارتش جمهوری اسلامی ایران، در دوازدهمین مرحله عملیات صاعقه، ساعاتی پیش، مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت را با پهپادهای انهدامی، هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ؛ در پاسخ به جنایت‌های دشمن مستکبر و انتقام خون پاک شهیدان این مرز و بوم، ساعاتی قبل و در مرحله دوازدهم عملیات صاعقه، پهپادهای انهدامی آرش ارتش جمهوری اسلامی ایران، محل استقرار نیروها و مراکز پشتیبانی لجستیکی ارتش آمریکا در کویت را هدف قرار دادند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد؛ با تکیه بر تاریخ، پشتوانه مردمی، تجربه و آمادگی رزمی، در برابر هرگونه فشار یا تهدید، با هوشیاری و اقتدار ایستاده‌ایم و یقین داریم این سرزمین کهن و ملت تاریخ‌ساز و قهرمان ایران با نصرت الهی، بر دشمن خبیث و مکار فائق خواهد آمد.

ساعاتی پیش در یازدهمین مرحله عملیات صاعقه، محل استقرار هواپیماهای شناسایی و بالگردهای ارتش تروریستی آمریکا در بحرین، هدف پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

برچسب ها: کویت ، ارتش جمهوری اسلامی ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
باریکلا. مرحبا. آفرین. بزنید که کارهاتون مورد تایید ماست
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۲۶ تير ۱۴۰۵
بنده از حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت همه جانبه استقبال می کنم
۱
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