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اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم

مقام پیشین سیا گفت: ایران با پهپادهای ارزان قیمت، معادلات نظامی آمریکا را بر هم زده است؛ واشنگتن با وجود اعزام دو ناوگروه، راهکاری برای مقابله با این تهدید نامتقارن ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جان کیریاکو، مقام ارشد سابق سازمان جاسوسی سیا گفت:  فرهنگ آنها هفت هزار سال قدمت دارد. ثانیاً، آنها در آن منطقه زندگی می‌کنند. ثالثاً، ماهیت جنگ تغییر کرده است.

او افزود: ما دو گروه ضربت ناو هواپیمابر، که به آنها گروه‌های نبرد ناو هواپیمابر نیز گفته می‌شود، اعزام کرده‌ایم.  اما ایرانیان با پهپادهای انتحاری می‌جنگند. این پهپادهای انتحاری بین ۵ تا ۱۰ هزار دلار هزینه ساخت دارند. شما فقط مواد منفجره را به آنها می‌بندید و آنها را به سمت هدف پرواز می‌دهید. شما نمی‌توانید از خود در برابر چنین چیزی دفاع کنید.

 

 

 

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