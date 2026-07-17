باشگاه خبرنگاران جوان - جان کیریاکو، مقام ارشد سابق سازمان جاسوسی سیا گفت: فرهنگ آنها هفت هزار سال قدمت دارد. ثانیاً، آنها در آن منطقه زندگی می‌کنند. ثالثاً، ماهیت جنگ تغییر کرده است.

او افزود: ما دو گروه ضربت ناو هواپیمابر، که به آنها گروه‌های نبرد ناو هواپیمابر نیز گفته می‌شود، اعزام کرده‌ایم. اما ایرانیان با پهپادهای انتحاری می‌جنگند. این پهپادهای انتحاری بین ۵ تا ۱۰ هزار دلار هزینه ساخت دارند. شما فقط مواد منفجره را به آنها می‌بندید و آنها را به سمت هدف پرواز می‌دهید. شما نمی‌توانید از خود در برابر چنین چیزی دفاع کنید.