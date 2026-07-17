باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، برخی از اعضای کابینه اسرائیل را متهم کرد که در تلاشاند افکار عمومی آمریکا را برای مخالفت با توافق پایان جنگ با ایران، تحت تأثیر قرار دهند.
ونس که در مصاحبهای با جو روگان، پادکستر معروف آمریکایی (که چهارشنبه پخش شد) صحبت میکرد، به طور غیرمعمول و تند از یکی از نزدیکترین متحدان واشنگتن انتقاد کرد.
او از توافق ماه پیش آمریکا با ایران برای خاتمه دادن به جنگ دفاع کرد و گفت: «من یقین کامل دارم که افرادی در کابینه اسرائیل بودهاند که سعی داشتند ما را از آن سیاست منحرف کنند، چون آنها میخواهند عملیات نظامی ادامه پیدا کند.»
ونس که خیلیها او را گزینهای بالقوه برای ریاستجمهوری آینده میدانند، پیش از این نیز در شکاف عمومیای که بین واشنگتن و تل آویو در حال گسترش است، از اسرائیل انتقاد کرده بود.
او در گفتوگو با روگان گفت: «یک کارزار نفوذ خارجی واقعی برای نابود کردن همان توافقی که من دنبالش بودم، تأمین مالی میشود» و به گزارش دوشنبهی مجلهی تایم اشاره کرد که بر اساس آن، یکی از مدیران سابق کارزار انتخاباتی ترامپ از سوی اسرائیل استخدام شده تا یک کارزار دیجیتال برای تأثیرگذاری بر دیدگاههای آمریکاییها درباره اسرائیل و جنگ ایران راهاندازی کند.
ونس افزود: «شما این کارزار بسیار محتاطانه و بسیار خوشپشتوانه را دیدهاید که سعی دارد مذاکرات و توافق را به هم بزند.»
او ادامه داد: «ما یقین کامل داریم که افرادی در درون سیستم آنها دارند دستکاری میکنند و سعی دارند افکار عمومی آمریکا را تغییر دهند تا جنگ را به طور نامحدود ادامه دهند.»
خبرنگار الجزیره در واشنگتن گفت که کارزار نفوذ مرتبط با اسرائیل که ونس به آن اشاره کرد، احتمالاً «برای تأثیرگذاری بر پایگاه "آمریکا را دوباره بزرگ کن" (MAGA) ترامپ» طراحی شده است؛ پایگاهی که بر سر سیاست آمریکا در قبال اسرائیل به شدت دچار اختلاف شده است.
خبرنگار الجزیره توضیح داد: «این توضیح میدهد که چرا ونس به پادکست جو روگان رفت. او یکی از محبوبترین پادکسترهای کشور است و صدایی کلیدی در میان مردان جوانی محسوب میشود که پایگاه MAGA را تشکیل میدهند.»
معاون رئیسجمهور آمریکا همچنین ادعا کرد که یک کارزار نفوذ مرتبط با اسرائیل، او را به خاطر رویکرد دیپلماتیکش در قبال ایران، شخصاً هدف قرار داده است.
او گفت: «مردم به خاطر تلاشهایم برای دستیابی به هدف مذاکرهای که رئیسجمهور برای کشور تعیین کرده، به شدت به من حمله میکنند.»
ونس اذعان کرد که هم متحدان و هم دشمنان به دنبال تأثیرگذاری بر سیاست آمریکا هستند و گفت: «اینکه اسرائیل سعی میکند این کار را بکند، مرا آزار نمیدهد.».
اما در عین حال گفت: «چیزی که مرا آزار میدهد، وقتی است که این عملیاتها و کارزارهای نفوذ، واقعاً بر قضاوت سیاسی آمریکا تأثیر بگذارند.»
ونس از توافق صلح موقت آمریکا و ایران که ماه گذشته برای پایان دادن به جنگ منعقد شد، دفاع کرد؛ توافقی که با مخالفت قابلتوجهی در اسرائیل مواجه شد و به نظر میرسد بر اثر حملات فزایندهی دو طرف در هفتهی گذشته، تا حد زیادی از هم پاشیده شده است.
او در پاسخ به این سوال که آیا فکر میکند اگر نفوذ اسرائیل نبود، آمریکا درگیر آخرین جنگ با ایران میشد، گفت: «بله، قطعاً چنین فکر میکنم.»
ونس بار دیگر ادعای دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای را مطرح کرد و گفت: «به نظر من رئیسجمهور، جدای از هر نفوذی از سوی اسرائیل، بسیار قویاً معتقد است – و من هم با او موافقم – که ایران نباید سلاح هستهای داشته باشد.»
ونس پیشتر نیز منتقدان اسرائیلی توافق با ایران را مورد حمله قرار داده بود و در ژوئن گفته بود که دونالد ترامپ تنها متحد واقعی اسرائیل است؛ توبیخ تندی که به میلیاردها دلار کمک نظامی آمریکا به اسرائیل اشاره داشت.
جیدی ونس ادعاهای مربوط به منافع مالی کوشنر و ویتکاف به عنوان مذاکرهکنندگان ایران را «کاملاً بیاساس» خواند
معاون رئیسجمهور آمریکا، پیشتر در شبکه اجتماعی ایکس ادعاهای مربوط به تلاش جرد کوشنر و استیو ویتکاف، مشاوران ارشد کاخ سفید، برای بهرهبرداری مالی از نقش خود به عنوان مذاکرهکنندگان ایران را تکذیب کرد.
ونس در پاسخ به پستی از یک حساب کاربری با نام «نامه هرمز»، این ادعاها را «کاملاً بیاساس» توصیف کرد و کوشنر و ویتکاف را «اعضای مورد اعتماد تیم رئیسجمهور» خواند و گفت: «این ایده که آنها بر اساس اطلاعات محرمانه معامله میکنند، پوچ است.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که وبسایت دراپسایت نیوز روز پنجشنبه گزارش داد که ایران در جریان مذاکرات سوئیس نامهای به ونس نوشته و گفته است که کوشنر و ویتکاف از موقعیت خود به عنوان مذاکرهکننده «سوءاستفاده» میکنند.
ونس گفت: «من هرگز چنین پیامی دریافت نکردم» و ادعا کرد که «هیچ کس بیشتر از این دو نفر برای صلح و شکوفایی در منطقه تلاش نکرده است.»
اظهارات معاون رئیسجمهور آمریکا ساعاتی پس از آن مطرح شد که او برخی از اعضای دولت اسرائیل را متهم کرد که از طریق «کارزار نفوذ خارجی» در تلاش برای «مختلکردن» تلاشهای آمریکا برای پایان دادن به جنگ هستند.
واکنشها به اظهارات بیسابقه ونس
یک دیپلمات پیشین اسرائیلی گفت که اظهارات اخیر ونس «بیسابقه» است و نشان میدهد که آمریکا و اسرائیل در حال حاضر «همصدا نیستند».
آلون پینکاس که اکنون ستوننویس نشریهی نیو ریپابلیک است، به الجزیره گفت: «هیچ معاون رئیسجمهوری در حال خدمت در آمریکا، تا کنون اسرائیل را به راهاندازی یک کارزار آشکار برای تضعیف سیاست آمریکا متهم نکرده است. در گذشته اختلافنظر و اصطکاک وجود داشته، اما اینکه یک معاون رئیسجمهور شاغل، اینچنین صریح، واضح و بیپرده علیه یک کارزار نفوذ اسرائیل موضعگیری کند، واقعاً بیسابقه و به شدت تکاندهنده است.»
خبرنگار الجزیره نیز این اظهارات ونس را «بینظیر» توصیف کرد.
ونس همچنین به طور جداگانه درباره جنجالهای پیرامون جفری اپستین، مجرم محکوم به فساد جنسی، اظهارنظر کرد و گفت که اپستین ارتباطات سطح بالایی با آژانسهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل داشته است.
منبع: الجزیره