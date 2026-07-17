سپاه پاسداران اعلام کرد: پایگاه دشمن در کویت در پاسخ به جنایت ارتش آمریکا، در به شهادت رساندن مردم غیر نظامی به آتش کشیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح جمعه در اطلاعیه شماره ۲۰ اعلام کرد: مردم قهرمان، بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی؛ فرزندان شما در سپاه و بسیج با توکل به خدا و دلگرم از حضور بی‌نظیر شما به عملیات پیروزمندانه خود ادامه می‌دهند.

سپاه تاکید کرد: شیطان بزرگ که باز هم بر اساس توهم ضعیف شدن ما، چون همیشه با پیمان‌شکنی در وسط مذاکرات مجدداً جنگ را از سر گرفت، مستأصل و پشیمان از این حرکت خود و ناامید از موفقیت در جنگ با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، برای تغییر صحنه نبرد، شب گذشته باز هم به جنایت جنگی روی آورد و با حمله به مراکز غیرنظامی، خدمتگزاران مردم در مخابرات و راه‌آهن و خودروهای عبوری، تعدادی از غیرنظامیان را به شهادت رسانده یا مجروح کرد. در پاسخ به این جنایات ارتش کودک‌کش آمریکا، رزمندگان اسلام عملیات پاسخگویی را آغاز کردند.

سپاه در این اطلاعیه یادآور شد: در اولین پاسخ به این جنایات ارتش کودک‌کش آمریکا، رزمندگان قهرمان هوافضای سپاه در موج ۱۲ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا اباعبد الله الحسین (ع) و تقدیم به خدمت گزاران رجا (راه آهن جمهوری اسلامی ایران)، یک رادار کشف و شناسایی پدافند موشکی، چند انبار مهم تسلیحاتی دشمن آمریکایی، دو سکوی موشکی زمین به زمین (هی مارس) و تعدادی از موشک‌های ذخیره این سامانه را مورد هدف قرار دادند که در نتیجه آن آتش‌سوزی عظیمی پایگاه تروریست های آمریکایی در کویت را فرا گرفت.

سپاه خاطرنشان کرد: شرارت‌های آمریکا در منطقه موجب کاهش شدید تولید و قطع کامل صادرات نفت و گاز از تنگه هرمز شده است و عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، کویت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
انتقام خون فرزندان ایران رو بگیرید به ابالفضل قسم ما ایرانیها هرچی باشیم ولی ملت بی غیرتی نیستیم انتقام کوچیک و بزرگمونو بگیرین
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
موشک قاره پیمایم آرزوست
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
نیروهای مسلح تشکر
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
ماشاالله بزنید محکمتر وباصلابت که نفسهای آخر دشمن هست... نزارید نفس بکشند،،، درودخدا وخلق مظلوم جهان برشما
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
خداقوت به سپاه
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۲۶ تير ۱۴۰۵
احسنت به شما. فقط بزنید. باید جیغ دشمن در جهان شنیده شود
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
برادر رزمنده ، اون اصلیا رو بزن ،
همش کویت و بحرین رو زدن فایده نداره.
تکراری شده ، آمریکا هم میدونه !
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
درودبرسپاه. ارتش ومردم غیورکشورم بزنید ازناپاکهای تروریست کشته فراوان بگیرید و زیرساخت‌های اعراب بی بته راباخاک یکی کنید
۹
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
ظاهراً دیروز پل های جنوب مورد حمله قرار گرفته، چرا پس به پل های کشورهای عربی حمله نمی کنید !؟؟
۴
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۲۶ تير ۱۴۰۵
احسنت
۶
۲۰
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