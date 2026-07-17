روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم

\n\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u063a\u0646 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0637\u0639\u0645 \u062a\u0644\u062e \u0648 \u062a\u0646\u062f \u0645\u0644\u0627\u06cc\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0646\u062a\u0647\u0627\u06cc \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0646\u0634\u0627\u0646\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0622\u0646\u062a\u06cc \u0627\u06a9\u0633\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0642\u0648\u06cc \u0627\u0633\u062a\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0631\u0648\u063a\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u062a\u0642\u0644\u0628\u06cc \u0628\u06cc \u0645\u0632\u0647 \u06cc\u0627 \u0634\u0648\u0631 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0