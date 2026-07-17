باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم

کارشناسان تغذیه، روش‌های خانگی و سریعی برای تشخیص روغن زیتون فرابکر از نمونه‌های تقلبی ارائه داده‌اند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - روغن اصلی طعم تلخ و تند ملایمی در انتهای زبان ایجاد می کند که نشان‌دهنده وجود آنتی اکسیدان های قوی است، اما روغن های تقلبی بی مزه یا شور هستند.

 

 

 

مطالب مرتبط
روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم
young journalists club

ارتقای سامانه تغذیه و توجه به سلامت جامعه در اولویت وزارت بهداشت

روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم
young journalists club

در مصرف آجیل زیاده روی نکنیم

روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم
young journalists club

روزه داران از زولبیا و بامیه کمتر استفاده کنند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم
۹۳۱

اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم
۸۷۵

روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم
۷۵۰
نماینده کنگره آمریکا مطرح کرد:

عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم
۶۹۱

ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم
۵۰۷

باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha