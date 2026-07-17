باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - ابراهیم فخری مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی، در تشریح اقدامات و عملکرد این اداره کل در بازه زمانی سهماهه نخست سال جاری، ضمن تأکید بر نقش حیاتی استانداردسازی در توسعه اقتصادی استان، اظهار داشت: با هدف صیانت از جایگاه کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی و اطمینان از انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بینالمللی، برنامههای نظارتی این اداره کل با اولویتبندی در حوزههای استراتژیک مرزی تدوین و اجرا شده است.
وی با اشاره به آمار ثبتشده در حوزه صادرات افزود: طی سهماهه اول سال ۱۴۰۵، ۶۷ درصد از برنامههای نظارتی پیشبینیشده برای ارزیابی انطباق محمولههای مشتقات و فرآوردههای نفتی صادراتی محقق شده است. این اقدام با هدف کنترل کیفیت مستمر و جلوگیری از صادرات کالاهای غیراستاندارد که میتواند جایگاه تجاری کشور را در بازارهای هدف تحتالشعاع قرار دهد، صورت پذیرفته است.
مدیرکل استاندارد استان همچنین به حوزه نظارت بر گمرکات اشاره کرد و افزود: ۵۰ درصد از برنامههای پایش و نظارت بر عملکرد شرکتهای تصدیگر مستقر در گمرکات استان نیز در این بازه زمانی اجرایی شده است. هدف از این نظارت، تضمین عملکرد صحیح نهادهای واسطه و ارتقای سطح کیفی خدمات ارزیابی انطباق در فرآیندهای بازرسی کالا است.
فخری با اشاره به مدیریت هوشمندانه مرزهای استان بیان داشت: یکی از شاخصهای عملکردی مهم این اداره کل در بهار ۱۴۰۵، تسلط کامل بر فرآیندهای مربوط به کالاهای مرزی بوده است؛ بهنحویکه ۱۰۰ درصد برنامههای عملیاتی در زمینه صدور گواهی ثبت کالای کولبری با موفقیت و در انطباق کامل با ضوابط قانونی به سرانجام رسیده است.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: عملکرد سهماهه نخست سال جاری، نشانگر آمادگی حداکثری کارشناسان استاندارد استان در مواجهه با چالشهای پیچیده نظارتی در مرزهاست. اداره کل استاندارد آذربایجان غربی مصمم است با تقویت سیستمهای نظارتی، سلامت کالا و کیفیت خدمات را در تمامی لایههای اقتصادی استان تضمین کرده و نقش حمایتی خود را در چرخه تولید و تجارت ایفا نماید.