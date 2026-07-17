رویداد هنری مشق ناتمام بر فراز پل طبیعت

رویداد فرهنگی، هنری «مشق ناتمام»، یادنامه بیش از ۴۰۰ کودک ایرانی که جنگ، دفتر رؤیاهای کودکانهشان را ناتمام گذاشت. «مشق ناتمام» با اجرای نمایش، موسیقی، برنامههای تعاملی ویژه کودکان، نوجوانان و خانوادهها و نیز آیین شمعافروزی به یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در کنار نمایش تصاویر بیش از ۴۰۰ کودک شهید، به روایت حسین پارسایی و با حضور جمعی از هنرمندان حوزههای تجسمی، نمایش و موسیقی، و به تهیهکنندگی محمدصادق میرکریمی، در سراسر پل طبیعت از سهشنبه ۲۳ تیر تا شنبه ۲۷ تیر، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ برگزار میشود