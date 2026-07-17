باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنج‌شنبه اسنادی را از طبقه‌بندی محرمانه خارج کرد که به ادعای او نشان‌دهنده دخالت چین در انتخابات آمریکا هستند. او با این اقدام بار دیگر ادعا‌های دیرینه خود درباره امنیت انتخابات را مطرح کرد؛ این در حالی است که ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا هیچ مدرکی دال بر تأثیرگذاری پکن بر انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰، که ترامپ در آن شکست خورد، پیدا نکرده بود.

این سخنرانی ۲۵ دقیقه‌ای که در ساعات پربیننده تلویزیونی پخش شد، نشان‌دهنده تلاش ترامپ برای تبدیل امنیت انتخابات به یکی از محور‌های اصلی سیاسی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر بود؛ انتخاباتی که جمهوری‌خواهان در آن از اکثریت شکننده خود در کنگره دفاع خواهند کرد.

ترامپ در سخنان خود بار دیگر از جمهوری‌خواهان کنگره خواست قانونی را تصویب کنند که ارائه مدارک هویتی جدید و اثبات تابعیت آمریکا را برای رأی‌دهندگان الزامی می‌کند؛ در حالی که تحقیقات متعدد طی سال‌های گذشته نشان داده‌اند تقلب در انتخابات آمریکا بسیار نادر است. این طرح به دلیل مخالفت شدید دموکرات‌ها در مجلس سنا متوقف شده است.

ترامپ: «آسیب‌پذیری‌های تکان‌دهنده» در انتخابات

ترامپ گفت اسناد منتشرشده «آسیب‌پذیری‌های تکان‌دهنده‌ای در زیرساخت انتخاباتی آمریکا» را آشکار می‌کنند. اما به نوشته رویترز، بسیاری از این اسناد یا خلاف این ادعا را نشان می‌دادند یا اساساً ارتباطی با زیرساخت انتخابات آمریکا نداشتند.

این سخنرانی در شرایطی انجام شد که محبوبیت ترامپ و جمهوری‌خواهان تحت تأثیر جنگ نامحبوب با ایران و افزایش قیمت انرژی قرار گرفته است. ترامپ در ابتدای سخنانش به جنگ اشاره و ادعا کرد آمریکا «به‌طور قاطع در حال پیروزی» است. او سپس به کاهش مالیات‌ها و سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دولتش اشاره کرد و بعد به موضوع امنیت انتخابات پرداخت.

ترامپ مدعی شد اطلاعات محرمانه‌ای را منتشر می‌کند که نشان می‌دهد چین به‌طور غیرقانونی به اطلاعات ۲۲۰ میلیون پرونده رأی‌دهندگان آمریکایی، شامل نام، نشانی و سایر داده‌ها، دست یافته است.

او همچنین ادعا کرد اعضای جامعه اطلاعاتی آمریکا عمداً اطلاعات مربوط به گستردگی فعالیت‌های چین را پنهان کرده‌اند.

ارزیابی اطلاعاتی آمریکا چه می‌گوید؟

یک گزارش غیرمحرمانه جامعه اطلاعاتی آمریکا که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، اعلام کرده بود هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بازیگران خارجی تلاش کرده یا موفق شده باشد هیچ جنبه فنی از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰، از جمله ثبت‌نام رأی‌دهندگان، برگه‌های رأی، شمارش آرا یا نتایج انتخابات را تغییر دهد.

این ارزیابی در دوران مدیریت جان رتکلیف، مدیر وقت اطلاعات ملی دولت ترامپ و رئیس کنونی سازمان سیا، انجام شده بود.

در عین حال، همان گزارش تأیید کرده بود که چین از دست‌کم سال ۲۰۰۸ در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره رأی‌دهندگان آمریکایی، افکار عمومی، احزاب سیاسی، نامزد‌ها و مقام‌های ارشد دولت بوده است؛ اقدامی که احتمالاً با هدف پیش‌بینی نتایج انتخابات صورت گرفته، نه تغییر آن.

دو منبع آگاه نیز به رویترز گفتند اطلاعات رأی‌دهندگان که چین به آن دست یافته، محرمانه نبوده است؛ زیرا این اطلاعات به‌طور معمول توسط مشاوران سیاسی خریداری می‌شود و امکان دستکاری آن وجود ندارد.

رویترز همچنین گزارش داد که پیش از سخنرانی ترامپ، برخی مقام‌های کاخ سفید نگران بودند انتشار این اطلاعات درباره چین ممکن است برداشت نادرستی ایجاد کند.

واکنش چین

به گزارش رویترز، اظهارات تند ترامپ علیه چین می‌تواند بر روابط دو کشور که پس از جنگ تجاری پرهزینه سال گذشته تا حدی بهبود یافته، تأثیر بگذارد. ترامپ امیدوار است در ماه سپتامبر با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، درباره بهبود روابط تجاری دیدار کند.

وزارت امور خارجه چین بلافاصله به این سخنان واکنش نشان نداد، اما لیو چانگ، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، پیش از سخنرانی گفته بود: «چین هرگز در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا دخالت نکرده و هرگز نیز چنین کاری نخواهد کرد.»

ادعا‌های تکراری درباره انتخابات

ترامپ سال‌هاست نتایج انتخابات را زیر سؤال می‌برد و بار‌ها بدون ارائه مدرک مدعی شده است که شکست او در برابر جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ ناشی از تقلب بوده است. او همچنین پیش‌تر ادعا کرده بود رأی‌گیری پستی مملو از تقلب است، دستگاه‌های رأی‌گیری قابل اعتماد نیستند و افراد غیرشهروند به‌طور گسترده رأی می‌دهند.

با این حال، دادگاه‌های متعدد و بازشماری آرا هیچ مدرکی دال بر وقوع تقلب گسترده در انتخابات ۲۰۲۰ پیدا نکرده‌اند.

اما، این ادعا‌ها همچنان در میان هواداران ترامپ طرفدار دارد. نظرسنجی مشترک رویترز/ایپسوس در ماه آوریل نشان داد ۶۳ درصد جمهوری‌خواهان همچنان معتقدند انتخابات ۲۰۲۰ از ترامپ «دزدیده شده است»؛ رقمی که در سال‌های اخیر با وجود نبود شواهد، تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.

ترامپ همچنین مدعی شد دولت او شواهدی از ثبت‌نام بیش از ۲۷۵ هزار فرد غیرشهروند برای رأی دادن در چهار ایالت به دست آورده است، اما مشخص نکرد چه تعداد از آنها واقعاً رأی داده‌اند.

مطالعات مختلف نشان داده‌اند رأی دادن افراد غیرشهروند در انتخابات آمریکا بسیار نادر است و در برخی موارد نیز سامانه‌های بررسی تابعیت، شهروندان آمریکاییِ تابعیت‌گرفته را به اشتباه غیرشهروند تشخیص داده‌اند.

محتوای اسناد منتشرشده

رویترز می‌نویسد بسیاری از اسناد منتشرشده با ادعا‌های ترامپ همخوانی نداشتند یا ارتباطی با انتخابات آمریکا نداشتند. از جمله یک سند سازمان سیا که ماه گذشته تهیه شده، درباره انتخابات ونزوئلا بوده، نه آمریکا.

در سندی دیگر آمده است: «ارزیابی ما این است که دستکاری سامانه‌های شمارش آرا در مقیاسی که بتواند نتایج انتخابات را تغییر دهد، بسیار دشوار است.»

سند سوم به تلاش جاسوسان چینی برای هدف قرار دادن کارزار انتخاباتی بایدن اشاره دارد، اما تصریح می‌کند که پکن «در حال حاضر قصد ندارد به‌صورت مخفیانه برای تغییر نتیجه انتخابات دخالت کند»، هرچند ممکن است در آینده تصمیم دیگری بگیرد.

مارک وارنر، سناتور دموکرات و نایب‌رئیس کمیته اطلاعات سنا، در واکنش به این سخنرانی گفت: «ادعا‌های جنجالی ترامپ درباره چین کاملاً بی‌اساس است. واقعیت این است که همه نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا اتفاق‌نظر داشتند که چین حتی برای تغییر یک رأی در انتخابات ۲۰۲۰ نیز تلاشی نکرده است.»

فضای سیاسی

در حالی که ترامپ انتخابات آمریکا را بسیار آسیب‌پذیر توصیف کرد، هیچ مدرکی مبنی بر تغییر یا دستکاری آرای واقعی در انتخابات ۲۰۲۰ ارائه نکرد. دو شبکه از سه شبکه بزرگ تلویزیونی آمریکا و همچنین CNN تصمیم گرفتند این سخنرانی را به‌صورت زنده از شبکه اصلی خود پخش نکنند؛ اقدامی که معمولاً تنها در مورد سخنرانی‌هایی انجام می‌شود که اهمیت ملی ویژه‌ای ندارند.

ترامپ بار دیگر از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه خواست قانون SAVE America را تصویب کنند؛ طرحی که ارائه کارت شناسایی عکس‌دار برای رأی دادن، اثبات تابعیت آمریکا هنگام ثبت‌نام و محدودیت‌های گسترده بر رأی‌گیری پستی را الزامی می‌کند. دموکرات‌ها و مدافعان حقوق رأی‌دهندگان می‌گویند این طرح با هدف محدود کردن آرای قانونی تدوین شده است.

این طرح چندین بار در مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوری‌خواهان است تصویب شده، اما در مجلس سنا برای عبور از مانع فیلیباستر دموکرات‌ها به ۶۰ رأی نیاز دارد و در حال حاضر از حمایت کافی برخوردار نیست.

برخی رهبران جمهوری‌خواه نیز از ترامپ خواسته‌اند به جای تمرکز بر انتخابات ۲۰۲۰، بر موضوعاتی که برای آمریکایی‌ها اهمیت بیشتری دارد، از جمله هزینه‌های بالای زندگی، تمرکز کند.

در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش رو، دموکرات‌ها تنها با کسب سه کرسی دیگر می‌توانند اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورند. با این حال، برای در اختیار گرفتن اکثریت مجلس سنای ۱۰۰ نفره، با رقابت‌های دشواری در ایالت‌های متمایل به جمهوری‌خواهان روبه‌رو هستند.

منبع: رویترز