شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم هفتمین روز تدفین پیکر پاک و مطهر امام شهید انقلاب در جوار ارامگاه شیخ علامه طبرسی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم هفتمین روز تشییع پیکر امام شهید انقلاب اسلامی و بزرگداشت شهدای بالا تجن در جوار ارامگاه شیخ علامه طبرسی با حضور اقشارمختلف مردم، روحانیون و دیگر مقامات استانی شامل سخنرانی و مداحی و بیان دلنوشته فرزند شهید برگزار شد. گفتنی است این ارامگاه در اطراف روستای افرا از توابع منطقه بالاتجن شهرستان قائمشهر استان مازندران قرار دارد استاد علامه صاحب کتاب الاحتجاج بود و شاگردان زیادی را تقدیم به جامعه اسلامی کرد.

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منبع: سالار خطیر - مازندران

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