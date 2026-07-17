شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم هفتمین روز تدفین پیکر پاک و مطهر امام شهید انقلاب در جوار ارامگاه شیخ علامه طبرسی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم هفتمین روز تشییع پیکر امام شهید انقلاب اسلامی و بزرگداشت شهدای بالا تجن در جوار ارامگاه شیخ علامه طبرسی با حضور اقشارمختلف مردم، روحانیون و دیگر مقامات استانی شامل سخنرانی و مداحی و بیان دلنوشته فرزند شهید برگزار شد. گفتنی است این ارامگاه در اطراف روستای افرا از توابع منطقه بالاتجن شهرستان قائمشهر استان مازندران قرار دارد استاد علامه صاحب کتاب الاحتجاج بود و شاگردان زیادی را تقدیم به جامعه اسلامی کرد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - مازندران

مراسم هفتمین روز تدفین آقای شهید ایران در منطقه بالاتجن قائمشهر

مراسم هفتمین روز تدفین آقای شهید ایران در منطقه بالاتجن قائمشهر

مراسم هفتمین روز تدفین آقای شهید ایران در منطقه بالاتجن قائمشهر

مراسم هفتمین روز تدفین آقای شهید ایران

مراسم هفتمین روز تدفین آقای شهید ایران در منطقه بالاتجن قائمشهر

مراسم هفتمین روز تدفین آقای شهید ایران در منطقه بالاتجن قائمشهر

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برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری ، مراسم بزرگداشت
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