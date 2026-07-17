برج مراقبت دریایی بندر شهید کلانتری چابهار در حمله صبح امروز جنگنده‌های آمریکایی برای سومین بار هدف قرار گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان - برج مراقبت دریایی بندر شهید کلانتری چابهار در حمله صبح امروز جنگنده‌های آمریکایی برای سومین بار هدف قرار گرفت و  این برج به‌طور کامل تخریب شد، اما اسکله‌ها، تجهیزات و زیرساخت‌های عملیاتی بندر آسیبی ندیدند و هیچ‌گونه تلفات جانی نیز گزارش نشده است.

 شدت انفجار موجب تخریب کامل برج مراقبت دریایی شد، اما به دلیل تمهیدات از پیش اندیشیده شده در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، این حادثه هیچ تلفاتی در پی نداشت.

  اسکله‌های بندرشهید کلانتری و شهیدبهشتی، تأسیسات و تجهیزات بندری سالم هستند و تنها برج مراقبت دریایی دچار خسارت شده است.

همچنین تیم‌های فنی و عملیاتی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و عملیات ارزیابی خسارت، ایمن‌سازی محدوده و بررسی شرایط برای ازسرگیری فعالیت‌های بندری را آغاز کردند.

 پس از پایان بررسی‌های فنی و تأیید شرایط ایمنی، عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بندر شهید کلانتری به‌زودی از سر گرفته خواهد شد و روند خدمات‌رسانی بندری ادامه می‌یابد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: برج مراقبت ، حمله دشمن
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