باشگاه خبرنگاران جوان - تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ نام‌نویسی کرده‌اند و رقابت‌های این آزمون در دو نوبت صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ تیر و صبح امروز؛ جمعه ۲۶ تیر و بر اساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی هر متقاضی در ۶ گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی برگزار شد.

تعداد ۳۲۲ هزار و ۳۵۰ متقاضی در رشته های اصلی صبح امروز جمعه ۲۶ تیرماه رقابت خود را آغاز کردند. از این تعداد بیش از ۱۸۸ هزار نفر معادل ۵۹ درصد داوطلبان را زنان و بیش از ۱۳۳ هزار نفر معادل ۴۱ درصد داوطلبان را مردان تشکیل می دهند.

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در دو بازه زمانی ۱۶ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۴ و همچنین ۹ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ انجام شد.

از مجموع داوطلبان رشته‌های شناور کارشناسی ارشد امسال، ۵۴ درصد را داوطلبان زن و ۴۶ درصد را داوطلبان مرد شامل می‌شوند.

رشته‌های شناور، رشته‌هایی هستند که داوطلب می‌تواند بدون در نظر گرفتن نوع مدرک فارغ‌التحصیلی خود در دوره کارشناسی، به عنوان رشته امتحانی دوم در کنار رشته اصلی آزمون کارشناسی ارشد انتخاب و در رقابت‌های آن شرکت کند.