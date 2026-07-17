باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وب‌سایت آکسیوس روز پنج‌شنبه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از انتقاد علنی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نسبت به پیشنهاد فروش جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکا به ترکیه، «عصبانی» شده است.

این وب‌سایت به نقل از دو مقام کاخ سفید گزارش داد که علیرغم گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی مبنی بر اینکه ترامپ روز دوشنبه میزبان نتانیاهو خواهد بود، هیچ دیداری برنامه‌ریزی نشده است.

به گفته یکی از مقامات، ترامپ از اظهارات نتانیاهو در مصاحبه با فاکس نیوز، اندکی پیش از سفر رئیس‌جمهور آمریکا به آنکارا برای اجلاس ناتو در تاریخ ۷ تا ۸ ژوئیه، عصبانی شده است.

یک مقام دوم نیز گفت که ترامپ معتقد است نتانیاهو «هیچ حقی» برای دخالت در فروش پیشنهادی تسلیحات ندارد.

گزارش شده است که نخست‌وزیر اسرائیل بیش از دو هفته است به دنبال دیدار با ترامپ است. او از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، شش بار از دفتر بیضی شکل بازدید کرده است.

گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی حاکی از آن بود که نتانیاهو قصد داشت این آخر هفته برای شرکت در مراسم خاکسپاری لیندسی گراهام به واشنگتن سفر کند و روز دوشنبه با ترامپ دیدار کند.

دفتر نتانیاهو در بیانیه‌ای اعلام کرد که این سفر پس از به تعویق افتادن مراسم خاکسپاری گراهام، روز پنج‌شنبه لغو شد.

به گفته دو مقام کاخ سفید، نتانیاهو می‌خواست با ترامپ دیدار کند، اما هیچ دیداری تأیید یا در برنامه رئیس‌جمهور قرار نگرفته است.

آکسیوس به نقل از یک مقام نوشت: «برداشت ما این بود که بی‌بی سعی داشت یک دیدار را به وجود آورد.»

این نشریه گفت که مقامات کاخ سفید دیدار نتانیاهو با ترامپ در سایه حضور در مراسم گراهام را رد نکردند. این تاخیر در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها بین ترامپ و نتانیاهو بر سر جنگ با ایران در حال افزایش است.

این گزارش پس از آن منتشر می‌شود که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه اشاره کرد که اعضای کابینه اسرائیل به دنبال تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن با تهران برای طولانی‌تر کردن کارزار نظامی هستند.

منبع: آناتولی