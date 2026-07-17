تداوم حملات ارتش آمریکا به مناطق مختلف هرمزگان بر اساس آخرین آمار تاکنون ۸ شهید و ۱۹ مجروح بر جای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حملات شامگاه امشب ارتش آمریکا به نقاط مختلف استان هرمزگان، علاوه بر خسارت به زیرساختهای ارتباطی، به شهادت و مجروح شدن شماری از شهروندان منجر شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی، یکی از سنگینترین حملات در محور ارتباطی بندرعباس ـ لار و محدوده کهورستان شهرستان بندرخمیر رخ داد؛ جایی که چند پل ارتباطی هدف اصابت قرار گرفت و تخریب شد.
در پی تخریب یکی از این پلها، یک خودروی عبوری به پایین سقوط کرد که بر اثر آن هفت نفر به شهادت رسیدند و ۹ نفر دیگر مصدوم شدند.
همزمان، در حملهای دیگر به محله تپهالله بندرعباس، یک شهروند به شهادت رسید و هشت نفر دیگر مجروح شدند.
همچنین ایستگاه انشعاب راهآهن بندرعباس نیز هدف حمله قرار گرفت که در نتیجه آن دو نفر مصدوم شدند.
گزارشهای میدانی همچنین از وقوع چندین انفجار در محدوده روستای مسن در جزیره قشم حکایت دارد علاوه بر این، اصابت پرتابه در مناطقی از بندرلنگه و شهرستان سیریک نیز گزارش شده است.
در پی این حملات، استانداری هرمزگان نیز از آسیب دیدن چند پل مهم در شهرستان بندرخمیر خبر داد و از شهروندان خواست تا اطلاع ثانوی از تردد در محورهای آسیبدیده خودداری کنند.
بر اساس این اطلاعیه، پلهای گریوه در محور بندرعباس ـ بندرخمیر ـ لار، پل بعد از روستای لاتیدان (کلمتلی) در مسیر برگشت، دو پل در محور کهورستان ـ لار، پل نیمهکاره محور بندرخمیر ـ کشار ـ بندرعباس و پل روستای مارو از جمله سازههایی هستند که در این حملات آسیب دیدهاند و تردد در این مسیرها با اختلال و کندی همراه است.
استانداری هرمزگان از مردم خواسته است ضمن پرهیز از حضور در محورهای آسیبدیده، از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و برای تسهیل عملیات امداد و نجات، مسیر را برای نیروهای امدادی، انتظامی و آتشنشانی باز نگه دارند.
نیروهای امدادی، عملیاتی، انتظامی و نظامی هماکنون در مناطق حادثهدیده مستقر هستند و عملیات امدادرسانی، ارزیابی خسارات و بازگشایی مسیرها ادامه دارد. جزئیات تکمیلی این حملات متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
منبع: تسنیم