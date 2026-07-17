سپاه پاسداران اعلام کرد: سحرگاه امروز نیروی دریایی سپاه در موج ۱۳ عملیات نصر ۲، رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا مستقر در منطقه غنم عمان را منهدم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

بسم الله القاصم الجبارین
وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه

مردم عزیز و غیور ایران اسلامی
در ادامه عملیات مقابله به مثل رزمندگان اسلام، سحرگاه امروز نیروی دریایی سپاه در موج ۱۳ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا اباعبدالله الحسین (ع) و تقدیم به تمامی مردم‌خونگرم استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا مستقر در منطقه غنم عمان را هدف قرار داده و منهدم کردند.

عملیات مقابله به مثل با قاطعیت ادامه دارد، همان‌گونه که بعثت جانانه شما مردم؛ و تنگه هرمز هم به فضل الهی کماکان در قبضه قدرت دریادلان نیروی دریایی سپاه است.

وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، عمان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
ماشاالله ایران
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
الله اکبر خامنه ای رهبر. باریکلا سپاه و ارتش که دل رهبر رو با این اقدام هاتون شاد می کنید
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۲۶ تير ۱۴۰۵
عمان اضافه شد
۰
۰
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