مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو، با اشاره به برخی اخبار در مورد افزایش صادرات برق به پاکستان گفت: نه تنها افزایشی در صادرات برق نداشته‌ایم بلکه میزان واردات برق دو برابر صادرات است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین مقیمی، مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، با اشاره به انتشار برخی اخبار در مورد افزایش صادرات برق به پاکستان گفت: در شرایط کنونی نه تنها افزایشی در صادرات برق نداشته‌ایم بلکه میزان واردات برق دو برابر صادرات است.

وی افزود: خبر منتشره جعلی است و در ساختار وزارت نیرو معاونی با عنوان معاون بین الملل وجود ندارد و عکس این خبر هم مربوط به شخص دیگری است.

مقیمی تصریح کرد: احتمالا انتشار این خبر در فضای مجازی با هدف‌هایی مغرضانه‌ای منتشر شده و طبیعتا موجب نگرانی مردم خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو در پایان ضمن تشکر از همراهی رسانه‌های رسمی کشور در شرایط کنونی از فعالان فضای مجازی خواست در انعکاس اخبار حوزه انرژی، بر اساس اطلاع‌رسانی‌های رسمی این وزارتخانه اقدام کنند.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: وزارت نیرو ، صادرات برق
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