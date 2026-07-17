معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس از تسریع در فرایند احراز شهادت شهدای لامرد و چگونگی فرآیند پوشش بیمه درمان تکمیلی برای جانبازان و خانواده‌های آنان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد احمدی‌زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در نشست بررسی آخرین وضعیت حمله دلخراش و تروریستی رژیم‌های جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی به سالن ورزشی لامرد که در نهم اسفندماه ۱۴۰۴ به وقوع پیوست، از پیگیری مجدانه برای استیفای کامل حقوق بازماندگان و مجروحان این جنایت خبر داد.

او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم این رویداد، اعلام کرد: با تاکید موکد استاندار فارس و در ادامه دستورات ایشان در جریان عیادت از مجروحان بستری در بیمارستان نمازی، همه دستگاه‌های متولی موظفند روند رسیدگی به مطالبات و حقوق آسیب‌دیدگان این جنایت و خانواده‌های معزز شهدا را با دقت، سرعت و در چارچوب کامل ضوابط قانونی دنبال کنند.

تسریع در احراز شهادت و تکمیل پرونده‌های درمانی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با اشاره به مهم‌ترین محور‌های این نشست، تصریح کرد: آخرین وضعیت احراز شهادت شهدای عزیز این حادثه، روند رسیدگی به پرونده درمانی مجروحان و چگونگی جبران خسارات وارده، با حضور تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مرتبط به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و دستگاه‌های مسئول گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش رو ارائه کردند. 

احمدی زاده بر ضرورت تسریع و تکمیل فرآیند‌های قانونی مربوط به پوشش بیمه درمان تکمیلی شهدا و جانبازان و افراد تحت تکفل که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته تاکید کرد. 

او از بررسی گزارش اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش رو در این جلسه خبر داد و گفت: برای اطمینان از پیشرفت امور، تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شده‌اند گزارش‌های منظم و دوره‌ای از روند اقدامات خود را ارائه دهند.

احمدی‌زاده تاکید کرد: هیچ‌گونه کوتاهی در این مسیر پذیرفتنی نیست و باید با هماهنگی کامل و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، روند التیام آلام این عزیزان را تسریع بخشیم.

احمدی زاده همچنین از بررسی و پیگیری فرآیند‌های قانونی برای ثبت ملی سالن ورزشی لامرد خبر داد و مقرر شد اداره کل میراث فرهنگی استان با همکاری سایر دستگاه‌ها ضمن بررسی کارشناسی و بازدید میدانی از سالن را انجام و نتیجه را اعلام کنند.

در جریان حمله موشکی رژیم‌های جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی به لامرد فارس ۲۱ نفر به شهادت رسیدند و حدود ۱۵۰ نفر نیز مجروح شدند.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: معاون سیاسی استانداری فارس ، شهادت ، شهدای لامرد ، فرآیند قانونگذاری ، بیمه
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