باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر پورجمشیدیان روز جمعه در دومین روز سفر خود به ایلام، با حضور در مهران از زیرساخت‌ها، بسترها و ظرفیت‌های این گذرگاه مرزی برای آسان‌سازی تردد زائران بازدید کرد.

وی در این برنامه، روند آماده‌سازی پایانه برکت، پایانه شهید سلیمانی، میدان اربعین، توسعه سایه‌بان‌ها، سامانه‌های خنک‌کننده و دیگر بخش‌های زیرساختی مرز مهران را برای میزبانی از زائران مورد ارزیابی قرار داد و بر تامین پایدار آب آشامیدنی و ارتقای بهداشت محیط تاکید ویژه کرد.

قائم‌مقام وزیر و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: همه بسترها، ابزارها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران حسینی فراهم شده و نهادهای مسئول با هماهنگی کامل در حال آماده‌سازی نهایی هستند.

پورجمشیدیان مرز مهران را محوری‌ترین مرز زمینی کشور در روزهای اربعین دانست و افزود: سالانه نزدیک به ۷۰ درصد زائران حسینی از این مرز تردد می‌کنند و به همین دلیل ایلام اربعین‌ترین استان کشور به شمار می‌رود.

وی بر استمرار هماهنگی میان نهادهای اجرایی تاکید کرد و یادآور شد: تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی در مرز مهران از اولویت‌های اصلی ستاد مرکزی است تا زائران بتوانند با آسایش، امنیت و رفاه بیشتری تردد کنند.

منبع: استانداری ایلام