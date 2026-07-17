باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - آبشار ویسادار، که نامش در زبان تالشی به معنای «سایه درخت بید» است، یکی از شگفتانگیزترین و متفاوتترین آبشارهای ایران محسوب میشود. برخلاف بسیاری از آبشارها که به صورت عمودی به پایین میریزند، ویسادار با ارتفاع ۱۵ متر، از میان صخرههای لایهلایه و خاصی عبور کرده و تصویری منحصربهفرد از هنر طبیعت را به نمایش میگذارد.
قرارگیری این آبشار بر روی رودخانه «لمیر» و احاطه شدن آن توسط جنگلهای انبوه، فضایی بسیار آرامشبخش و رویایی ایجاد کرده است.
علاوه بر تماشای ریزش آب و عکاسی از فرم صخرههای دیوارهای که شبیه به پلکانی سنگی هستند، میتوانید از پیادهروی در مسیر جنگلی منتهی به آبشار لذت ببرید، وجود یک پل فلزی در بالای آبشار، زاویهای دیدنی و متفاوت برای تماشای سقوط آب و حوضچهی پای آن فراهم کرده است.
بهترین زمان بازدید این آبشار اواخر فروردین تا اواخر مهر ماه به دلیل شرایط آب و هوای و مطبوع بودن هوا و سرسبزی طبیعت است.
امکانات رفاهی این مسیر کلبههای چوبی برای اقامت در نزدیکی آبشار، فضای مناسب برای کمپینگ، اقامتگاههای بومگردی در روستاهای اطراف.
فضای اطراف آبشار و دیوارههای صخرهای آن بسیار لغزنده هستند؛ برای حفظ ایمنی خود، از نزدیک شدن بیش از حد به لبههای صخره و شنا در نقاط پرخطر حوضچه آبشار جداً خودداری کنید، همچنین برای حفظ پاکیزگی این منطقه بکر، حتماً زبالههای خود را همراه خود بازگردانید.
مسیر دسترسی تا نزدیکی آبشار آسفالت است، اما بخش کوتاهی از مسیر منتهی به آبشار خاکی است که با احتیاط با خودروی سواری قابل تردد است.
آدرس این آبشار زیبا در شهرستان رضوانشهر، ۱۶ کیلومتری پرهسر، دهستان ارده، روستای اوویار است.