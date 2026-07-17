به گفته استاندار خراسان جنوبی تا پایان سال ۷۰ کیلومتر باند دوم در استان به بهره برداری می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - هاشمی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به بخشی از اقدامات دولت در استان گفت: در سال گذشته بیش از هشت هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استان جذب شد که نسبت به سنوات گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

او افزود: پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی که در آستانه توقف قرار داشت با تزریق سه هزار میلیارد تومان اعتبار دوباره فعال شد و با ادامه روند اجرای پروژه، مردم استان در آینده‌ای نزدیک از این مطالبه دیرینه بهره‌مند خواهند شد.

هاشمی از شتاب گرفتن اجرای طرح‌های دوبانده‌سازی راه‌های استان نیز خبر داد و اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵۰ کیلومتر از محور‌های استان تکمیل شده و ۷۰ کیلومتر دیگر نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید که نقش مهمی در کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی راه‌ها دارد.

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استاندار با اشاره به رونق تجارت در مرز ماهیرود ادامه داد: امروز روزانه بیش از هزار کامیون از این مرز تردد می‌کنند که این ظرفیت، نقش مؤثری در توسعه صادرات، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان دارد.

هاشمی همچنین به اقدامات انجام شده برای تأمین سوخت مسافران در ایام عزاداری اشاره و عنوان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته خراسان جنوبی تنها استانی بود که محدودیت سوخت‌گیری برای مسافران ورودی را برداشت تا زائران و مسافران بدون دغدغه از خدمات جایگاه‌های عرضه سوخت استفاده کنند.

برچسب ها: باند دوم ، سوخت رسانی
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