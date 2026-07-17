جانشین پلیس راه راهور فراجا، از تردد روان در تمامی محور‌های شمالی خبر داد و گفت: در حال حاضر تنها محور فیروزکوه با بارش باران همراه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و هیچ‌گونه گره ترافیکی در این محور‌ها گزارش نشده است.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، محور فیروزکوه با بارش باران همراه است، اما سایر محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و تردد در آنها در شرایط عادی جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از تداوم انسداد دو محور شریانی خبر داد و گفت: محور‌های بندرعباس ـ بندرخمیر و کهورستان ـ لار در هر دو مسیر رفت و برگشت تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست ضمن توجه به شرایط جوی، به‌ویژه در محور فیروزکوه، با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و توجه به هشدار‌های پلیس، سفری ایمن را تجربه کنند.

برچسب ها: تردد جاده‌ای ، پلیس راهور
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