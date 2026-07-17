مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از حفر ۱۲ چاه جدید آب و همچنین خارج شدن ۵۰ روستای استان از وضعیت تنش آبی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - توکلی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۱۲ حلقه چاه جدید در مناطق مختلف استان از جمله بیرجند، طبس و فردوس، نهبندان، آرین شهر و تیغاب قاین حفر و تجهیز شده یا در حال حفاری بوده که حدود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب استان اضافه خواهد شد.

او افزود: با هدف پایداری شبکه در شرایط اوج مصرف، ۴۰ حلقه از ۴۵ حلقه چاه موجود در بیرجند به فیدر اختصاصی برق مجهز شده تا در صورت مدیریت مصرف برق با چالش قطع آب منابع تأمین مواجه نشویم.

توکلی با تشریح وضعیت آمادگی فنی بیان کرد: علاوه بر آمادگی ۳۳ دستگاه دیزل ژنراتور جهت مقابله با قطعی‌های احتمالی برق، ۱۱ دستگاه امکان اتصال مستقیم به شبکه برق را دارا هستند و از ابتدای تیر ۹۸ هزار کیلووات برق به شبکه سراسری تزریق شده است و از ابتدای سال نیز ۸ دستگاه دیزل ژنراتورجدید خریداری شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان جنوبی عنوان کرد: در حوزه انرژی‌های پاک نیز، ۲ نیروگاه خورشیدی ۱۵۰ کیلوواتی با هدف تأمین انرژی تصفیه‌خانه آب و مرکز کنترل از راه دور به بهره‌برداری رسیده است.

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او با بیان اینکه آبرسانی به روستا‌ها یکی از اولویت‌های اصلی است، تصریح کرد: با اجرای پروژه‌های هدفمند، در یک سال گذشته ۶۵ روستا از چرخه آبرسانی سیار خارج شده و ۵۰ روستا از جمله در مجتمع‌های فخرود، گازار و تیغدر نهبندان از وضعیت تنش آبی خارج شده و به پایداری رسیده‌اند. با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود حداقل ۶۰ روستای دیگر تا پایان سال از چرخه آبرسانی سیار حذف شوند.

توکلی با تأکید بر لزوم مدیریت منابع آبی به دلیل بیلان منفی ۲۴۰ میلیون مترمکعبی سفره‌های زیرزمینی استان، عنوان کرد: پایش مصرف آب دستگاه‌های اجرایی از ابتدای تیر آغاز شده است. ادارات ملزم به کاهش ۲۰ درصدی مصرف نسبت به الگوی مصوب هستند و در صورت عدم رعایت و عبور از خط قرمز‌های تعیین شده، مشمول اخطار و یا قطع موقت آب خواهند شد. همچنین نظارت بر مصرف غیرخانگی و مصارف باغ‌ویلا‌ها در حواشی شهرها، به‌ویژه در محور خوسف-بیرجند با جدیت دنبال می‌شود.