معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: تمامی دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی کامل، زمینه عبور روان، ایمن و همراه با آرامش زائران را فراهم کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حداد در جلسه هماهنگی مجموعه‌های اجرایی و پشتیبانی ستاد مرکزی اربعین آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: مرز تمرچین به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های مهم تردد زائران اربعین و همه تلاش‌های برای خدمات رسانی بهتر در این گذرگاه باید به کار گرفته شود.

وی بر ضرورت حضور میدانی مدیران دستگاه‌های خدمات رسان در مرز تمرچین برای احصا مشکلات احتمالی تاکید کرد و افزود: نظارت مستمر بر مجموعه‌ها، اطلاع‌رسانی مناسب، تقویت هماهنگی با استان‌های همجوار ضروری است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به ضرورت هماهنگی و ارتباط با مسوولان اقلیم کردستان عراق جهت ارتقا خدمات رسانی، بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای مردمی و موکب‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وی اضافه کرد: آذربایجان‌غربی با آمادگی کامل، مهیای میزبانی از زائران اربعین حسینی بوده و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد عظیم معنوی اندیشیده شده است.

منبع:استانداری آذربایجان‌غربی

برچسب ها: زائران اربعین ، مرز تمرچین
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