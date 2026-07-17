باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۴۸ تیمی و در گروه آسان نتوانست به مرحله حذفی این رقابت‌ها راه یابد و با ۳ تساوی به ایران بازگشت، اما سرمربی تیم ملی و برخی دیگر از اعضای تیم ملی در بوق و کرنا می‌کنند که ما با شرایط سختی به این رقابت‌ها رفتیم و بازی تدارکاتی درست و حسابی هم نداشتیم و با همه این مشکلات برابر بلژیک و مصر مساوی کردیم و همه اینها دستاورد محسوب می‌شود و نباید انتقادی به عملکرد ما صورت بگیرد.

ابراهیم قاسمپور پیشکسوت فوتبال درباره اظهارات برخی از اعضای تیم ملی فوتبال بعد از عدم صعود به مرحله حذفی جام جهانی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: به هر حال اعضای تیم ملی فراخور حال خودشان یا بهتر بگوییم منافع شخصی خود حرف می‌زنند. حالا یکسری کارشناس و افرادی که سوابقی در فوتبال دارند، آن‌ها باید نظر بدهند. همچنین طبق ضرب المثل معروف« هیچ ماست فروشی نمی‌آید بگوید که ماست من ترش است.» در هر صورت اگر تیم ملی فوتبال دستاورد داشت بعد از ۴۸ تیمی شدن و قرار گرفتن در آسان‌ترین گروه باید در جام جهانی صعود می‌کرد نه اینکه حذف شود و این را دستاورد خود حساب کنند.

متاسفانه ما ایرانی ها از مسئولیت فرار می کنیم

او افزود: سرمربی تیم ملی فوتبال قبل از جام جهانی در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد که ما نتیجه می‌گیریم و کاری می‌کنیم که ایران یک هفته تعطیل شود و این اتفاق رخ نداد و این چه دستاوردی است. من به عقاید و گفتار هر کسی احترام می‌گذارم، اما به هر صورت باید جوابگو باشند. متاسفانه ما ایرانی‌ها عادت داریم که از مسئولیت فرار می‌کنیم. افرادی که می‌گویند ما در جام جهانی دستاورد داشتیم باید جواب بدهند که در این سال‌ها چه کاری با فوتبالمان کردند که تیم امید ما ۵۰ سال هست که به المپیک نمی‌رود و تیم ملی فوتبال بزرگسالان ما مقامی در آسیا به دست نمی‌آورد و حتی باشگاه‌های ما در مراحل اول و دوم درآسیا حذف می‌شوند، آیا همه این‌ها دستاورد فوتبالمان است؟

ما شهامت عذرخواهی کردن نداریم

قاسمپور درباره اینکه مربیانی که تیمشان در جام جهانی حذف شده است، استعفا دادند، اما در ایران خبری از استعفا و عذرخواهی نیست، گفت: ۹۰ دقیقه دفاع کردن را دستاورد حساب کردند. تیم ملی کیپ ورد با چند هزار جمعیت برابر اسپانیا (فینالیست جام جهانی) مساوی کرد و آن دستاورد است. نتایج کیپ ورد برابر تیم‌های قوی هم خوب بود. در ژن ما ایرانی‌ها نیست که عذرخواهی کنیم. همچنین ما این شهامت را نداریم، چون به صندلی چسبیدیم و منافع مالی زیادی در فوتبال هست که کسی هم نیست که روی آن نظارت کند.

مربیان تیم ملی ۲، ۳ جوان به ترکیب تیم ملی اضافه نکردند

پیشکسوت فوتبال درباره اظهارات هومن افاضلی مبنی بر اینکه فرصتی برای جوانگرایی در جام ملت‌های آسیا وجود ندارد، بیان کرد: قبل از جام جهانی هم مشخص بود که تیم ملی فوتبال با همان ترکیب قبلی به این رقابت‌ها می‌رود، چون آقایان ۴ سال در تیم ملی مسئولیت فنی داشتند، اما به ۲، ۳ نیروی جوان که بخواهند به آنها فرصت بدهند و اعتماد به نفسشان را بیشتر کنند به تیم ملی فوتبال اضافه نکردند. مثلا کادر فنی تیم ملی در جام جهانی هم ۳ بازیکن جوان را با ۳ بازیکن مسن تعویض می‌کرد. پشتوانه سازی و آینده نگری نکردند و به طور حتم الان نمی‌توانند چیزی را تغییر بدهند. کادر فنی تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا یا باید تبعاتش را قبول کرده و چند جوان به این رقابت‌ها ببرد که ممکن است قهرمان شوند و یا قهرمان نشوند.

اگر تیم ملی در جام ملت های آسیا قهرمان شود با معجزه و امداد غیبی خواهد بود

قاسمپور بیان کرد: به نظرم اگر تیم ملی فوتبال با همین نفرات به جام ملت‌های آسیا برود، شانس قهرمان نشدنش از قهرمان شدنش در این رقابت‌ها بیشتر است. به هر حال در فوتبال هزاران اتفاق می‌افتد، اما اگر تیم ملی فوتبال ما در جام ملت‌های آسیا قهرمان شد، جرقه، معجزه و امداد غیبی بوده است، نه اینکه دانش فوتبالی ما باشد.

مسئولان فوتبال نفرات خودشان را به تیم ملی می آورند

او درباره اینکه به نظرش تغییر و تحولاتی در کادر فنی تیم ملی فوتبال باید صورت بگیرد یا نه! گفت: خیلی از افراد قبل از جام جهانی هم گفتند که باید تغییراتی در کادر فنی صورت بگیرد مگر تاثیری کرد که الان بگوییم که باید تغییر صورت بگیرد. آقایان فکر می‌کنند که اگر ما می‌گوییم باید سرمربی تیم ملی تغییر کند، خودمان می‌خواهیم جای سرمربی را بگیریم و این طور نیست، چون ما دیگر حوصله سرمربیگری داریم و نه اصلا می‌توانیم با این آقایان کار کنیم. همین نفرات در کادر فنی تیم ملی هستند و اگر بخواهند تغییری ایجاد کنند، نفرات خودشان را به تیم ملی می‌آورند.

آینده ای در فوتبال نداریم

قاسمپور درباره اینکه آینده فوتبال ایران را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به هر حال فوتبال ۳۰ سال هست که محو شده است و آینده‌ای نیست. فوتبال برنامه، زیر ساخت و سرمایه گذاری می‌خواهد و مربیان با دانش باید در لیگ حضور داشته باشند. فدراسیون فوتبال باید مربیان را به کشور‌های صاحب نام در فوتبال بفرستند تا در آنجا آموزش ببینند. خیلی از کشورها، مربیان خود به خصوص مربیان پایه خود را برای آموزش به تیم‌های بزرگ دنیا می‌فرستند، اما ما هیچ کار نمی‌کنیم و آینده‌ای نمی‌بینیم.