شهردار تهران، در آیین بزرگداشت هفتمین روز خاکسپاری «رهبر شهید» در میدان جمهوری اسلامی با تأکید بر ضرورت ایستادگی در مسیر حق گفت: «ما در مسیر حق، اهل معامله و مماشات نیستیم.»

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، زاکانی با اشاره به نقش مردم در حفظ اقتدار کشور افزود: «اگر مردم صحنه را خالی کنند، سرپنجههای دشمنان آن را پر خواهد کرد.» وی همچنین بر حفظ وحدت ملی، استمرار مسیر مقاومت و پاسداشت یاد و راه «رهبر شهید» تأکید کرد.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مسئولان کشور باید برای سر ترامپ و همدستانش جایزه بگذارند.
اجتماع بزرگ عزاداران «رهبر شهید» همزمان با هفتمین روز خاکسپاری ایشان با حضور گسترده شهروندان، هیئتهای مذهبی، ائمه جماعات، نمازگزاران، اصناف و اقشار مختلف مردم در میدان جمهوری اسلامی برگزار شد.
این مراسم با حرکت دستههای عزاداری از خیابان رودکی به سمت میدان جمهوری اسلامی آغاز شد و عزاداران با نوحهخوانی، مرثیهسرایی و سینهزنی، یاد و خاطره «رهبر شهید» را گرامی داشتند.
در این آیین، حجتالاسلام خاکرنگین به ایراد سخن پرداخت و حاج سعید حدادیان و محمدحسین حدادیان با مرثیهسرایی فضای میدان جمهوری اسلامی را معطر به نوای سوگواری کردند.
مهدی اخالصنایع، شهردار منطقه ۱۰، نیز با حضور در این مراسم، اجتماع بزرگ عزاداران را جلوهای از وحدت، همبستگی و وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: «حضور پرشور هیئتهای مذهبی، مساجد و اقشار مختلف مردم در این آیین، نشاندهنده پیوند عمیق ملت ایران با آرمانهای «رهبر شهید» و ارزشهای انقلاب اسلامی است.
این مراسم به همت ستاد بدرقه و تشییع «رهبر شهید» منطقه ۱۰ و با مشارکت هیئتهای مذهبی، مساجد، نهادهای مردمی برگزارشد.