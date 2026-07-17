مازندران در هفته پیش رو جوی آرام همراه با گاهی بارش پراکنده خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه از امروز تا پایان هفته جوی به نسبت آرام در استان داریم، گفت: به دلیل جریان شمالی هوا، گاهی آسمان مازندران نیمه ابری و در ساعات عصر و شب با افزایش ابر خواهد بود.

او افزود: در دامنه‌ها و ارتفاعات هم گاهی شاهد رگبار پراکنده خواهیم بود و در روز‌های پایانی هفته نیزاحتمال بارش در دیگر مناطق پیش بینی می‌شود.

غلامپور اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق استان در ۲۴ ساعت گذشته را ۲۲ درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: قائمشهر با ۳۵ درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و سیاه بیشه با ۱۳ درجه سامنتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مناطق مازندران بودند.

او همچنین افزود: دریا امروز موج متوسط دارد و برای شنا و فعالیت‌های گردشگری مناسب نیست.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران