مازندران در هفته پیش رو جوی آرام همراه با گاهی بارش پراکنده خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه از امروز تا پایان هفته جوی به نسبت آرام در استان داریم، گفت: به دلیل جریان شمالی هوا، گاهی آسمان مازندران نیمه ابری و در ساعات عصر و شب با افزایش ابر خواهد بود.
او افزود: در دامنهها و ارتفاعات هم گاهی شاهد رگبار پراکنده خواهیم بود و در روزهای پایانی هفته نیزاحتمال بارش در دیگر مناطق پیش بینی میشود.
غلامپور اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنکترین مناطق استان در ۲۴ ساعت گذشته را ۲۲ درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: قائمشهر با ۳۵ درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و سیاه بیشه با ۱۳ درجه سامنتیگراد بالای صفر خنکترین مناطق مازندران بودند.
او همچنین افزود: دریا امروز موج متوسط دارد و برای شنا و فعالیتهای گردشگری مناسب نیست.
منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران