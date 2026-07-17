باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالستار چاکرزهی اظهار کرد: تمامی نیروهای امدادی، عملیاتی و پشتیبانی جمعیت هلالاحمر شهرستان چابهار با حضور در پایگاهها و مناطق تعیینشده، آمادگی لازم برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی را دارند.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی و پهنهبندی انجامشده، نیروهای عملیاتی در نقاط مشخص مستقر شدهاند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، بدون فوت وقت در محل حاضر شده و خدمات امدادی، نجات و پشتیبانی مورد نیاز را به شهروندان ارائه کنند.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان چابهار تصریح کرد: تجهیزات و امکانات امدادی نیز مورد بررسی قرار گرفته و ظرفیتهای موجود برای واکنش سریع در شرایط مختلف آمادهسازی شده است.
وی با اشاره به نقش مهم جمعیت هلالاحمر در مدیریت شرایط بحرانی گفت: نیروهای این جمعیت همواره آماده خدمترسانی به مردم هستند و در شرایط خاص نیز با حفظ آمادگی عملیاتی، در کنار سایر دستگاههای امدادی و خدماترسان فعالیت خواهند کرد.
چاکرزهی خاطرنشان کرد: هدف از این آمادهباش، افزایش سرعت پاسخگویی، هماهنگی بیشتر نیروهای امدادی و ارائه خدمات مطلوب به مردم در صورت نیاز است.
منبع جمعیت هلال احمر استان