سرپرست اداره آب و فاضلاب مهرستان گفت: با هم‌افزایی شرکت آب و فاضلاب، اداره برق و فرمانداری، عملیات اجرای طرح آبرسانی به پنج روستای شهرستان از محل اعتبارات در اختیار آغاز می‌شود و زمینه تأمین آب شرب پایدار برای ساکنان این مناطق فراهم خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - احمدالله محمدی ، بیان کرد: در راستای ارتقای شاخص‌های خدمت‌رسانی و تأمین آب شرب پایدار روستاهای شهرستان، بازدید میدانی از محل اجرای طرح آبرسانی با حضور فرماندار مهرستان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوطه انجام شد و تصمیمات لازم برای تسریع در روند اجرای این پروژه اتخاذ شد.

وی افزود: بر اساس مصوبات این بازدید، تجهیز کامل چاه، نصب تجهیزات پمپاژ، تأمین برق مورد نیاز، تهیه و اجرای خطوط لوله و همچنین آماده‌سازی تأسیسات برای بهره‌برداری در دستور کار قرار گرفته است تا عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.

سرپرست اداره آب و فاضلاب مهرستان ادامه داد: اجرای این طرح با مشارکت شرکت آب و فاضلاب، اداره برق و فرمانداری و از محل اعتبارات در اختیار انجام خواهد شد که نشان‌دهنده عزم مشترک دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات زیرساختی مناطق روستایی است.

محمدی تصریح کرد: با تکمیل این پروژه، چاه جدید وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد و آب شرب مورد نیاز روستاهای میرزاباد، گربک، سکوک، چروک و سیاه‌کهور تأمین می‌شود که حدود ۵۰۰ نفر از ساکنان این پنج روستا از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

وی در پایان تأکید کرد: اداره آب و فاضلاب مهرستان با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، اجرای این طرح را تا مرحله بهره‌برداری نهایی با جدیت دنبال خواهد کرد تا مردم این روستاها هرچه سریع‌تر از نعمت آب شرب پایدار و مطمئن برخوردار شوند.

منبع شرکت آبفا استان 

برچسب ها: شرکت آبفا ، آبرسانی
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