رسانه دولتی کره شمالی (KCNA) روز جمعه پس از شرکت سئول در رزمایش دریایی RIMPAC به رهبری آمریکا در هاوایی، کره جنوبی را «دست‌نشانده» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه دولتی کره شمالی روز جمعه پس از شرکت سئول در یک رزمایش دریایی به رهبری آمریکا، کره جنوبی را «دست‌نشانده» خواند و گفت که سئول و واشنگتن باید مسئولیت هر «تشدید پیش‌بینی‌نشده‌ای» در منطقه را بر عهده بگیرند.

این اظهارات از سوی رسانه دولتی کره شمالی، کی‌سی‌ان‌ای، پس از رزمایش حاشیه اقیانوس آرام (RIMPAC) در هفته گذشته در هاوایی منتشر شد، که در آن نیروی دریایی کره جنوبی برای اولین بار رهبری نیرو‌های دریایی را بر عهده داشت.

این رزمایش به عنوان بزرگ‌ترین رزمایش دریایی بین‌المللی جهان معرفی می‌شود و هر دو سال یک بار برگزار می‌شود. بر اساس وب‌سایت RIMPAC، امسال حدود ۳۰ کشور از جمله ژاپن، کانادا و استرالیا در آن شرکت کردند.

کی‌سی‌ان‌ای گفت که «نیرو‌های دست‌نشانده کره جنوبی به عنوان یک جزء اصلی» در زمانی شرکت کردند که «همدستی نظامی به طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود» و به تقویت اخیر همکاری نظامی کره جنوبی و ژاپن و روابط کره جنوبی با ناتو اشاره کرد.

این اولین بار در حدود یک سال و سه ماه است که کره شمالی از اصطلاح «دست‌نشانده» برای اشاره به سئول استفاده می‌کند، پس از حادثه‌ای در آوریل ۲۰۲۵ که در آن یک مخزن سوخت و محفظه‌های اسلحه متصل به یک هواپیما در حین تمرین آموزشی در یک منطقه کوهستانی در استان گانگوون جدا و سقوط کرد.

کی‌سی‌ان‌ای همچنین گفت که RIMPAC فقط یک «تمرین معمول علیه یک دشمن فرضی» نبود، بلکه نمایشی جنگی از سوی آمریکا و متحدانش علیه کشور‌های منطقه هند-اقیانوسیه بود.

در این بیانیه آمده است: «همه این حقایق نشان می‌دهد که کدام نیرو‌ها واقعاً پایه‌های صلح و امنیت جهانی را می‌لرزانند و احتمال وقوع موقعیت‌های ناخواسته در شبه‌جزیره کره و منطقه را در صورت عدم پیش‌بینی، پیش‌نمایی می‌کنند.»

این رسانه همچنین یک رزمایش مشترک تفنگداران دریایی واشنگتن و سئول را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که رزمایش هوایی مشترک «نفوذ عمیق به مناطق پشت خط مقدم دشمن» را از ناو یواس‌اس اسکس نیروی دریایی آمریکا شبیه‌سازی کرده است.

این انتقاد در حالی صورت می‌گیرد که کره شمالی بر برنامه نوسازی نیروی دریایی خود تأکید کرده است.

اوایل این ماه، کی‌سی‌ان‌ای گزارش داد که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، پرتاب یک موشک کروز استراتژیک و آزمایش سامانه‌های تسلیحاتی را بر روی ناوشکن جدید ۵۰۰۰ تنی کانگ کون مشاهده کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: کره شمالی ، کره جنوبی ، رزمایش
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