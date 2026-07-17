محمدرضا زوار، کارشناس تکواندو درباره عملکرد ورزشکاران در جام جهانی توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد رضا زوار کارشناس تکواندو  در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره  عملکرد تیم ملی آقایان در جام جهانی اظهار کرد:  در مورد عملکرد پسران  در اولین روز مسابقات باید موضوع را از چند جنبه مورد بررسی قرار داد.اولین نکته این بود که طبق اطلاع بنده در این دوره از مسابقات قوانین مسابقات تیمی دچار تغییراتی شده بود که این نکته به طور مسلم در عملکرد تیم ایران تاثیر سوء و منفی گذاشته بود و باعث شد که در بخش تیمی مقابل تایلند شکست بخوریم. هر چند به نظرم لازم بود ، کادر فنی تیم ملی با تدابير فدراسیون تکواندو با آگاهی کامل از این تغییرات پای در مسابقات می‌گذاشت.

او افزود: نکته بعدی این بود که  با تغییرات صورت گرفته در کادر فنی تیم ملی تکواندو آقایان فرصت کوتاه بود و کادر جدید نیاز به شناخت نفرات و ویژگی‌های بازیکنان ایران داشتند که این نکته در تیم دختران به دلیل تثبیت کادر نمود بهتری داشت. براین اساس  مشاهده شد که تیم ملی تکواندو  ایران در روزهای بعد با هماهنگی بهتر و شناخت بیشتر موفق شد در مسابقات میکس به مقام قهرمانی برسد.

او درباره اینکه تیم ملی تکواندو می تواند در بازی های آسیایی ناگویا به موفقیت برسد، گفت: در خصوص  مسابقات ناگویا پیش بینی می‌شود با توجه به پتانسیل تیم و تجربه کافی نفرات منتخب بتوانند نتایج قابل قبولی را در ناگویا رقم بزنند.البته که لازم است کادر فنی با تدابير ویژه مراقب باشد تا بازیکنان در باد عناوین و مدالهای قبل خود قرار نگرفته و علاوه بر تمرینات فنی از لحاظ روحی و روانی از بازیکنان ایران مراقبت نماید.لازم به ذکر است با توجه به المپیکی بودن رشته تکواندو و سرمایه گذاری تمامی کشورها، تیم های  آسیایی با برنامه ریزی منسجم جهت کسب نتیجه مناسب روانه مسابقات ناگویا می شوند. 

برچسب ها: تیم ملی تکواندو ایران ، مسابقات جام جهانی
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