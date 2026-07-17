باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی اظهار داشت: با درخواست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان و هماهنگی با فرماندهی انتظامی استان و پلیس راه راهور فراجا، عملیات لقگیری و ریزشبرداری سنگهای ناپایدار در محور هراز اجرا میشود.
وی افزود: به همین منظور، محور هراز در محدوده تونل دو، زیارباغ در کیلومتر ۹۰، در روزهای دوشنبه و سهشنبه ۲۹ و ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ بهصورت کامل مسدود خواهد شد.
رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان و مسافران خواست در بازه زمانی اعلامشده از تردد در محور هراز خودداری کرده و برای رسیدن به مقصد، از محورهای جایگزین کندوان و سوادکوه استفاده کنند.
عبادی با تأکید بر اینکه این محدودیت با هدف حفظ ایمنی کاربران جادهای و اجرای عملیات ایمنسازی شیبهای کوهستانی اعمال میشود، از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها اطلاع کسب کرده و با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.
منبع: پلیس راه مازندران