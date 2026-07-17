رئیس پلیس راه مازندران گفت که جاده هراز به صورت موقت برای اجرای عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار ‌۲۹ و ۳۰ تیرماه جاری مسدود می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی اظهار داشت: با درخواست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و هماهنگی با فرماندهی انتظامی استان و پلیس راه راهور فراجا، عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار در محور هراز اجرا می‌شود.

‌وی افزود: به همین منظور، محور هراز در محدوده تونل دو، زیارباغ در کیلومتر ۹۰، در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۹ و ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ به‌صورت کامل مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان و مسافران خواست در بازه زمانی اعلام‌شده از تردد در محور هراز خودداری کرده و برای رسیدن به مقصد، از محورهای جایگزین کندوان و سوادکوه استفاده کنند.

‌عبادی با تأکید بر اینکه این محدودیت با هدف حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای و اجرای عملیات ایمن‌سازی شیب‌های کوهستانی اعمال می‌شود، از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.

منبع: پلیس راه مازندران

برچسب ها: جاده هراز ، مسدودیت جاده
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