سفارت چین در واشنگتن، ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر دخالت پکن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ این کشور را به‌شدت رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سفارت چین در واشنگتن، ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر دخالت پکن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ این کشور را به‌شدت رد کرده و تأکید نموده است که چین همواره به اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت‌ها پایبند بوده است.

لیو چانگ، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفته بود: «چین هرگز در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا دخالت نکرده و هرگز نیز چنین کاری نخواهد کرد.»

این سفارتخانه همچنین خاطرنشان ساخته که چین همواره به اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشور‌ها وفادار بوده و در بیانیه خود آورده است: «انتخابات آمریکا یک موضوع داخلی این کشور محسوب می‌شود و نتیجه آن با رأی مردم آمریکا تعیین می‌گردد.»

به گزارش رویترز، اظهارات تند ترامپ علیه چین می‌تواند بر روابط دو کشور که پس از جنگ تجاری پرهزینه سال گذشته تا حدی بهبود یافته، تأثیر بگذارد. ترامپ امیدوار است در ماه سپتامبر با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، درباره بهبود روابط تجاری دیدار کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، سفارت چین در آمریکا
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