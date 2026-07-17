مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز جمعه اعلام کرد یک «پرتابه ناشناس» به یک نفتکش در فاصله ۱۳ مایل دریایی جنوب‌شرقی لیماه در عمان اصابت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) در اطلاعیه‌ای روز جمعه اعلام کرد که یک «پرتابه ناشناس» به یک کشتی در نزدیکی عمان اصابت کرده است.

مقامات دریایی انگلیس جزئیات بیشتری ارائه کردند و گفتند که این حادثه در فاصله ۱۳ مایل دریایی جنوب‌شرقی لیماه در عمان رخ داده است. UKMTO اعلام کرد: «یک نفتکش گزارش داده است که در حین حرکت به سمت خارج از مسیر جنوبی مورد اصابت موشک قرار گرفته است.»

این سازمان افزود که این حادثه تلفات جانی یا آسیب زیست‌محیطی نداشته است و به کشتی‌های حاضر در منطقه توصیه کرد که «با احتیاط تردد کنند» و «هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند».

منبع: الجزیره

برچسب ها: نفتکش ، دریای عمان ، حمله نظامی
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