باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که رئیسجمهور آمریکا هر روز فهرست تهدیدات خود علیه ایران را تکرار میکند، نشریه نزدیک به کنگره آمریکا روز پنجشنبه نوشت که اگر دونالد ترامپ مسیر دیپلماسی را رها کرده و همانند گذشته تجاوز نظامی را از سر بگیرد، با خطرات جدی در داخل و خارج از آمریکا روبرو خواهد شد.
برخی رسانهها مدعی شدهاند که رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ به فکر تشدید درگیریها با ایران افتاده است. ارتش آمریکا طی هفته گذشته حملات خود را از سر گرفته و اهداف مختلفی در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار داده است.
والاستریت ژورنال روز چهارشنبه گزارش داده بود که ترامپ گزینههایی از جمله اعزام نیروهای زمینی برای اشغال جزایر ایران و همچنین بمباران کوه کلنگ را بررسی میکند.
این در حالی است که ایالات متحده پیش از این نزدیک به ۴۰ روز جنگ تمامعیار با ایران را تجربه کرد و سپس در جریان آتشبسی که اوایل آوریل برقرار شد، عقبنشینی نمود.
به نوشته نشریه هیل، اگر ترامپ مسیر دیپلماسی را رها کرده و به یک تجاوز نظامی تمامعیار بازگردد، با خطرات جدی در داخل و خارج از کشور روبرو خواهد شد. این نشریه به چهار مورد از مهمترین ریسکها برای آمریکا اشاره کرده است.
جنگ علیه ایران حجم عظیمی از مهمات آمریکا را مصرف کرد. فرمانده سنتکام برد کوپر در ماه می (اردیبهشت) به سنا گفت که تا قبل از برقراری آتشبس، ارتش آمریکا بیش از ۱۳۰۰۰ مهمات جنگی شلیک کرده است.
بر اساس تحلیلی از مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS)، ایالات متحده در جریان این کارزار نزدیک به ۵۰ درصد از ذخیره موشکهای پاتریوت، بیش از نیمی از سامانههای دفاعی تاد (THAAD) که برای مقابله با موشکهای کوتاهبرد، میانبرد و دوربرد استفاده میشود، و همچنین بیش از ۴۵ درصد از ذخیره موشکهای دقیق (PrSM) خود را مصرف کرده است.
پنتاگون اکنون از کنگره درخواست کرده که علاوه بر بودجه بیسابقه ۱٫۵ تریلیون دلاری برای ۲۰۲۷، بسته بودجه تکمیلی برای جبران این مهمات را نیز تصویب کند.
رهبری مجلس نمایندگان روز چهارشنبه متن سومین لایحه تطبیق بودجه را منتشر کرد که ۶۰ میلیارد دلار به بودجه دفاعی اختصاص میدهد، اما طرحها با ابهاماتی روبروست.
اگر ترامپ به جنگی تمامعیار در مقیاس حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در اوایل امسال بازگردد، این موضوع تنها نگرانیها را درباره تضعیف آمادگی ایالات متحده در برابر تهدیدات دیگر، به ویژه حمله احتمالی چین به تایوان، تشدید خواهد کرد.
از سوی دیگر، کارشناسان نظامی تخمین میزنند که با فرض تأمین بودجه لازم توسط کنگره، بازیابی کامل انبارهای تسلیحاتی آمریکا چهار سال یا بیشتر زمان ببرد. ازسرگیری جنگ با ایران این جدول زمانی را بیش از پیش عقب خواهد انداخت.
ترامپ پس از امضای یادداشت تفاهم اعتراف کرد که بخشی از انگیزه او برای امضای تفاهمنامه (MOU) با ایران جهت بازگشایی تنگه هرمز، خطر رکود جهانی در صورت ادامه کاهش ذخایر انرژی بود.
وی در ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) در فرانسه درباره تفاهمنامه گفت: «ذخایر ما حدود چهار هفته دیگر تمام میشود، میدانید در سراسر جهان ذخایری وجود دارد، اما واقعاً رو به اتمام خواهیم رفت و زمانی فرا میرسد که دیگر نتوانید نفت تهیه کنید.»
رئیسجمهور آمریکا افزود که اگر نفت تمام شود، «وضعیت به هرجومرج کشیده خواهد شد.»
سینا طوسی، پژوهشگر ارشد غیرمقیم در مرکز سیاست بینالملل، این هفته به هیل گفت که ذخایر راهبردی نفت آمریکا همچنان در پایینترین سطح تاریخی خود قرار دارد.
وی در این باره بیان کرد: «در نتیجه، نسبت به دور قبلی درگیری فضای مانور کمتری برای تحمل یک اختلال طولانیمدت در عرضه وجود دارد و این امر خطر افزایش شدید قیمت انرژی، تورم بالاتر و اختلال گستردهتر اقتصادی را افزایش میدهد.»
در حالی که ماه گذشته شاهد کاهش تورم بودیم، این هفته با از سرگیری جنگ، قیمت بنزین دوباره افزایش یافت که نشان میدهد اقتصاد چقدر سریع میتواند جهت خود را معکوس کند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ماه گذشته در گزارشی، تأثیر این درگیری را «نیروی مسلط بر چشمانداز اقتصادی جهان» توصیف کرد.
این سازمان اعلام کرد که در صورت تداوم اختلالات، رشد جهانی میتواند بهطور قابلتوجهی از ۲٫۱ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد و به سطوحی برسد که از زمان همهگیری کووید-۱۹ و رکود بزرگ دیده نشده بود.
محبوبیت ترامپ، به ویژه در حوزه اقتصاد هممسیر با اقدامات او در ایران نوسان داشته است. این موضوع باعث نگرانی جمهوریخواهان از این شده که درگیری در خاورمیانه چگونه میتواند رأیدهندگان را در انتخابات ماه نوامبر (آبان) از آنها دور کند.
الکس راسل هیز، کارشناس ارشد دادههای مؤسسه یوگاو، هفته گذشته به هیل گفت: «جنگ از همان ابتدا نامحبوب بود و این وضعیت چندان تغییری نکرده است. همچنان بهطور قابلتوجهی نامحبوب باقی مانده است.»
نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک که پس از امضای تفاهمنامه در ماه گذشته انجام شد، نشان داد که ۶۰ درصد از رأیدهندگان آمریکایی معتقدند که جنگ «ارزشش را نداشته است.»
با کاهش اخیر قیمت بنزین، دموکراتها شاهد افت جزئی در پیشتازی خود در نظرسنجیها بودهاند. اینکه این عدد در آستانه انتخابات میاندورهای چه میزان خواهد بود، تا حد زیادی به اقدامات بعدی ترامپ در قبال ایران بستگی دارد.
الکس راسل هیز در این باره شرح داد: «همه اینها بسیار وابسته به این است که چگونه بر اقتصاد تأثیر میگذارد، زیرا از نظرسنجیها میدانیم که تعداد بسیار کمی از رأیدهندگان واقعاً تحت تأثیر سیاست خارجی قرار میگیرند، اما رأیدهندگان به شدت تحت تأثیر وضعیت اقتصاد هستند.»
ایران در واکنش به نقض مکرر یادداشت تفاهم توسط آمریکا، تنگه هرمز را بسته است. ترافیک از این آبراه به پایینترین سطح پس از زمان امضای یادداشت تفاهم رسیده است.
بسیاری از جمهوریخواهان در کنگره از موضع سختگیرانه ترامپ در برابر ایران حمایت میکنند و مدعیاند آمریکا باید با یک حملات برقآسای نظامی «کار را تمام کند» تا سلطه ایران بر تنگه هرمز را بشکند. برخی هم هنوز از سرنگونی حکومت ایران سخن میگویند.
با این حال، به نظر میرسد ترامپ نسبت به عملیات زمینی محتاط است. در نتیجه او در چرخهی دیپلماسی و حملات هوایی قرار دارد.
حملات تلافیجویانه اخیر میان ایران و آمریکا بار دیگر سامانههای پدافندی متحدان آمریکا در خلیج فارس را که زیر آتش ایران قرار گرفتهاند، به چالش کشیده است.
بحرین، قطر، کویت، عمان و اردن اعلام کردهاند که حملات پهپادی و موشکی را دفع کردهاند، در حالی که تصاویر هوایی، خسارات وارده به پایگاههای آمریکایی در این کشورها را نشان میدهد.
نشریه هیل نوشت که ایران اوایل امسال نشان داده که همچنان توانایی وارد کردن خسارت قابلتوجه را دارد.
بسته شدن دوباره تنگه هرمز نیز صادرات انرژی منطقه را که شریان حیاتی اقتصاد خلیج فارس است، مختل میکند. این درگیری همچنین تلاشهای منطقهای برای تنوع بخشیدن به اقتصادها فراتر از انرژی، به سمت گردشگری و صنایع خدماتی را به عقب انداخته است.
در حالی که کشورهای حاشیه خلیج فارس بخش زیادی از نارضایتی عمومی خود را متوجه ایران کردهاند، اما تمایل مشترکی برای پایان دادن به خصومتها وجود دارد.
آنا جیکوبز، مشاور منطقهای خلیج فارس در مؤسسه صلح اروپا و پژوهشگر غیرمقیم در مؤسسه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، هفته گذشته به هیل گفت: «فکر میکنم همه با تفاهمنامه مشکلاتی دارند، اما به طور کلی، تا جایی که من میتوانم بگویم، همه میخواهند از آن حمایت کنند. حتی بازیگران منطقهای که بیشترین انتقاد را نسبت به آن دارند، فکر میکنم اساساً نمیخواهند جنگ ادامه یابد.»
کشورهای حاشیه خلیج فارس تا حد زیادی از نظر پدافند هوایی به آمریکا وابسته هستند، موضوعی که ترامپ این هفته بر آن تأکید کرد. او همچنین بیان کرد که آمریکا برای محمولههای عبوری از تنگه هرمز ۲۰ درصد عوارض دریافت خواهد کرد و به طور خاص از عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین و کویت نام برد.
ترامپ پس از مخالفت رهبران خلیج فارس از این ایده عقبنشینی کرد و گفت که آنها در عوض به عنوان نوعی بازپرداخت، در آمریکا سرمایهگذاری خواهند کرد.
منبع: فارس