ملی‌پوش نوجوان جودوی ایران برای نخستین بار در تاریخ جودوی دختران ایران عنوان قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوانان را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهسا شکیبایی در رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا نوجوانان و جوانان که به میزبانی شهر امان اردن برگزار شد، بر سکوی نخست وزن منفی ۵۲ کیلوگرم ایستاد و برگ زرین دیگری به تاریخ جودوی بانوان ایران افزود.

ملی‌پوش نوجوان کشورمان، موفق شد عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کند و به نخستین دختر جودوکار ایران تبدیل شود که در رده سنی نوجوانان به مدال طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا دست می‌یابد.

این موفقیت در حالی رقم خورد که شکیبایی پیش از این نیز با کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی نوجوانان بحرین، عملکرد خوب خود را به نمایش گذاشته بود و اکنون با فتح سکوی نخست آسیا، روند خوب خود را ادامه داد.

برچسب ها: تیم ملی جودو بانوان ، مسابقات قهرمانی آسیا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
باید مراقب عملکرد جودو خراسان رضوی شد تا در اینده محروم نشویم در اسیا .
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۲۷ تير ۱۴۰۵
دورود بر مرد میدان فرهنگی ایران جناب میراسماعیلی
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۲۷ تير ۱۴۰۵
هه هه هه هه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۲۷ تير ۱۴۰۵
مردم توجه کنند مسابقات نوجوانان آسیا مورد توجه کشورهای مطرح جودوی آسیا مانند ژاپن کره جنوبی ازبکستان مغولستان کره شمالی قزاقستان و....... نیست زیرا این کشورها معتقدند مسابقات در رده نوجوانان برای شرکت کنندگان ضرر جسمانی دارد .
از این رو ایران طی سالیان گذشته مدالهای متعددی در غیاب این کشورها اخذ نموده اما در رده جوانان نتوانسته این مدالها را تکرار نماید !
از این رو فدراسیون جودو ایران برای بقای خودش نیاز به این مدالهای اندک نوجوانان دارد .
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۲۷ تير ۱۴۰۵
اصلا کشورهای شرق آسیا در رقابتهای اردن حضور نداشته اند و در واقع این رقابتها ، مسابقات غرب آسیا بوده است .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
چه کسی جودوی ایران را طلسم کرده است ؟ که الان شکست ؟
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
چرا نتایج بقیه نفرات تیم نوجوانان منتشر نشده است ؟
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
کشورهای مطرح جودو آسیا مانند ژاپن - کره - مغولستان - ازبکستان - قزاقستان ........... حضور داشتند ؟
جدول این جودوکار چند نفر شرکت کننده داشته ؟
۶
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
گویا آزمایش دوپینگ نمی گیرند !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
ناشناس ۱۵:۴۷ مگه عقده داری از برد هموطنت خوشحال نمیشی ؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
هرکسی از برد هموطنش خوشحال باشد بی ادبی و توهین نمیکند !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۲۷ تير ۱۴۰۵
بله تعداد تیم‌های شرکت کننده و نام کشوراها
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