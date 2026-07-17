باشگاه خبرنگاران جوان - مهسا شکیبایی در رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا نوجوانان و جوانان که به میزبانی شهر امان اردن برگزار شد، بر سکوی نخست وزن منفی ۵۲ کیلوگرم ایستاد و برگ زرین دیگری به تاریخ جودوی بانوان ایران افزود.

ملی‌پوش نوجوان کشورمان، موفق شد عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کند و به نخستین دختر جودوکار ایران تبدیل شود که در رده سنی نوجوانان به مدال طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا دست می‌یابد.

این موفقیت در حالی رقم خورد که شکیبایی پیش از این نیز با کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی نوجوانان بحرین، عملکرد خوب خود را به نمایش گذاشته بود و اکنون با فتح سکوی نخست آسیا، روند خوب خود را ادامه داد.