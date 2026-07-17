باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر امور خارجه چین، وانگ یی، و همتای پاکستانی خود، اسحاق دار، خواستار برقراری آتشبس و ازسرگیری گفتوگو بین آمریکا و ایران شدند، وزارت امور خارجه چین به نقل از مذاکرات وزرا در روز پنجشنبه در شانگهای اعلام کرد.
وزارت خارجه چین اعلام کرد که وانگ از همه طرفها خواست تا به تعهدات خود عمل کرده و به تفاهمنامه آتشبس پایبند باشند.
در همین حال، ایران اعلام کرد که از زمان توافق آتشبس، ۳۸ نفر در حملات آمریکا کشته و بیش از ۴۰۰ نفر مجروح شدهاند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که ایران اعلام کرده است از زمان دیدار دو طرف در سوئیس در تاریخ ۲۲ ژوئن برای پایان دادن به جنگ از طریق یک دوره مذاکره ۶۰ روزه، ۳۸ نفر در حملات آمریکا کشته و بیش از ۴۰۰ نفر مجروح شدهاند.
آتشبس در هفته گذشته از هم پاشید و هر دو طرف به حملات تلافیجویانه خود ادامه دادند، در حالی که تنگه هرمز برای تردد دریایی بسته باقی مانده است.
منبع: الجزیره