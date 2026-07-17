وزرای خارجه چین و پاکستان بر برقراری آتش‌بس و ازسرگیری گفت‌و‌گو بین آمریکا و ایران تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر امور خارجه چین، وانگ یی، و همتای پاکستانی خود، اسحاق دار، خواستار برقراری آتش‌بس و ازسرگیری گفت‌و‌گو بین آمریکا و ایران شدند، وزارت امور خارجه چین به نقل از مذاکرات وزرا در روز پنج‌شنبه در شانگهای اعلام کرد.

وزارت خارجه چین اعلام کرد که وانگ از همه طرف‌ها خواست تا به تعهدات خود عمل کرده و به تفاهم‌نامه آتش‌بس پایبند باشند.

در همین حال، ایران اعلام کرد که از زمان توافق آتش‌بس، ۳۸ نفر در حملات آمریکا کشته و بیش از ۴۰۰ نفر مجروح شده‌اند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که ایران اعلام کرده است از زمان دیدار دو طرف در سوئیس در تاریخ ۲۲ ژوئن برای پایان دادن به جنگ از طریق یک دوره مذاکره ۶۰ روزه، ۳۸ نفر در حملات آمریکا کشته و بیش از ۴۰۰ نفر مجروح شده‌اند.

آتش‌بس در هفته گذشته از هم پاشید و هر دو طرف به حملات تلافی‌جویانه خود ادامه دادند، در حالی که تنگه هرمز برای تردد دریایی بسته باقی مانده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: چین و پاکستان ، آتش‌بس ، مذاکرات ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
رویترز: تشدید تنش میان عربستان و انصارالله، پاکستان را نگران کرده است
پس از چهار ماه؛
کاخ سفید: تحقیقات درباره حمله به مدرسه میناب ادامه دارد
دعوت پاکستان از طرف‌های درگیری به خویشتن‌داری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۹
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار به صورت غیر قانونی و هم بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بارها به همراه رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار با کمک، حمایت و پشتیبانی ناتو جنایتکار به کشورمان تجاوز و حمله کرده است و مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام کرده است. پس وظیفه ما 100 درصد فقط این است که با بمب اتمی انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان بگیریم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
چرا آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند
آمریکا در جنگ ۱۲ روزه چند حمله به ایران و به چه اهدافی انجام داد؟
اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه چند حمله به ایران و به چه اهدافی انجام داد؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار با حملات جدید به ایران تفاهم‌نامه را نقض کرد.
دولت وحشی آمریکا جنایتکار در جنگ با ایران پیروز نخواهد شد.
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در جنگ با ایران پیروز نخواهد شد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
🤣🤣🤣
۰
۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۵:۴۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
بیخود کردند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
ایران دیگه نباید بپذیره
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۲۶ تير ۱۴۰۵
مرگ بر مذاکرات مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۲۶ تير ۱۴۰۵
چین نباید به آمریکا اجازه یکه تازی در حیاط خلوت خودش را بدهد و بجای صادر کردن بیانیه اقدامات عملی برای جلوگیری از اقدامات آمریکا انجام دهد چون هدف اصلی و بعدی آمریکاچین خواهد بود.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۲۶ تير ۱۴۰۵
پاکستان مهره آمریکاست
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
تنگه هرمز سلاح هسته‌ای ایران است ملت ایران با فریاد «نه سازش، نه تسلیم» به نبرد با آمریکا ادامه می‌دهد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
انتقام خون امام شهید خروج کامل آمریکا از منطقه است و تا زمانی که صهیونیست‌ها در منطقه حضور دارند، انتقام محقق نشده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار با حملات جدید به ایران تفاهم‌نامه را نقض کرد.
دولت وحشی آمریکا جنایتکار در جنگ با ایران پیروز نخواهد شد.
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در جنگ با ایران پیروز نخواهد شد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار به صورت غیر قانونی و هم بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بارها به همراه رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار با کمک، حمایت و پشتیبانی ناتو جنایتکار به کشورمان تجاوز و حمله کرده است و مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام کرده است. پس وظیفه ما 100 درصد فقط این است که با بمب اتمی انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان بگیریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۲۶ تير ۱۴۰۵
بیخود کردن باید برای همیشه تمام بشه تا کی باید با چنین وصعیتی ادامه پیدا کنه
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
چین و پاکستان غلط کردید
۳
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آلمان و فرانسه همکاری‌های هسته‌ای را تقویت می‌کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار اکنون هیچ‌یک از بندهایِ تفاهمنامه را رعایت نکرده است‌
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
مذاکره با دولت بدعهد آمریکا، جز ذلت نتیجه‌ای ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
دل بستن به وعده‌های پوچ آمریکایی‌ها اشتباه راهبردی است
Iran (Islamic Republic of)
مادر‌
۱۲:۵۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
درد‌وبلای‌خانواده‌ام‌بخوره‌به‌ترامپ‌بی‌شرف‌
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
پاکستان خفه
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
غلط کردند.
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
این پاکستان را کاش یکی خفه می کرد.
هند یا افغانستان یه حرکتی بزنن
۲
۱۴
پاسخ دادن
۱۲
ونس: کارزار اسرائیل تلاش کرد افکار عمومی آمریکا را علیه دیپلماسی ایران جهت‌دهی کند
حمله به نفتکش در پایانه خط لوله خزر در دریای سیاه
سقوط «عظمت آمریکا» در جنگ با ایران به روایت مقام ارشد روسیه
چین و پاکستان خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو بین آمریکا و ایران شدند
رویترز: تصرف نفتکش شیمیایی در سواحل یمن به دزدی دریایی سومالی مرتبط است
تردد تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز در ۲۴ ساعت گذشته
اکسیوس: ترامپ از انتقاد نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به ترکیه «عصبانی» شده است
زمان دیپلماسی بین آمریکا و ایران «به حالت تعلیق درآمده است»
کنست اسرائیل منحل شد؛ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر برگزار می‌شود
انگلیس: نفتکش در نزدیکی عمان مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت
آخرین اخبار
جهش بیش از دو درصدی قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای
ناتو: خرید تاماهاوک توسط آلمان تنش با روسیه را تشدید نمی‌کند
آمریکا حضور مارکو روبیو در نشست آسه‌آن را تأیید کرد
روسیه خواستار آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز شد
حمله به نفتکش در پایانه خط لوله خزر در دریای سیاه
رویترز: تصرف نفتکش شیمیایی در سواحل یمن به دزدی دریایی سومالی مرتبط است
کرملین ادعا‌های دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرد
زمان دیپلماسی بین آمریکا و ایران «به حالت تعلیق درآمده است»
سوار شدن افراد مسلح بر کشتی تجاری در خلیج عدن
آرتی: جنگ ایران و آمریکا به «گربه شرودینگر» تبدیل شد؛ نه آمریکا توان شکست ایران را دارد، نه ایران توان آسیب بحرانی به آمریکا
دیپلمات پیشین هند: تنگه هرمز سلاح هسته‌ای ایران است
تردد تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز در ۲۴ ساعت گذشته
کنست اسرائیل منحل شد؛ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر برگزار می‌شود
چین و پاکستان خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو بین آمریکا و ایران شدند
انگلیس: نفتکش در نزدیکی عمان مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت
چین ادعای ترامپ درباره مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرد
کره شمالی سئول را به دلیل نقشش در رزمایش دریایی آمریکا «دست‌نشانده» خواند
اکسیوس: ترامپ از انتقاد نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به ترکیه «عصبانی» شده است
ترامپ چین را به دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ متهم کرد؛ ادعایی در تضاد با ارزیابی نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا
ونس: کارزار اسرائیل تلاش کرد افکار عمومی آمریکا را علیه دیپلماسی ایران جهت‌دهی کند
سقوط «عظمت آمریکا» در جنگ با ایران به روایت مقام ارشد روسیه
آمریکا مدعی تصرف یک نفتکش ایرانی شد + فیلم
آتش‌سوزی یکی از پایگاه‌های آمریکایی در خاک کویت + فیلم
سنتکام: حملات هوایی علیه ایران از سر گرفته شد
پاسخ فوری برزیل به باج‌خواهی تجاری ترامپ
افشای همکاری نظامی عربستان و اسرائیل در مقابله با عملیات یمن
کاخ سفید: تحقیقات درباره حمله به مدرسه میناب ادامه دارد
ضربه ترامپ به اردوغان؛ دور زدن تنگه هرمز به قیمت حذف ترکیه از بازار نفت
قطر: در هیچ اقدام نظامی علیه ایران مشارکت نکرده‌ایم 
حزب‌الله فعالیت در سوریه را تکذیب کرد