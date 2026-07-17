همزمان با سراسر کشور آزمون ورودی حوزه علمیه سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ صبح امروز در قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام مقیمی حاجی، معاون آموزش حوزه‌های علمیه در گفتگو با خبرنگاران گفت: داوطلبان آزمون ورودی حوزه علمیه سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ به سؤالات عمومی و تخصصی در حوزه معارف اسلامی پاسخ دادند و نتایج آزمون نیز حداکثر تا ۲۰ روز آینده اعلام خواهد شد.

وی افزود: پذیرفته‌شدگان پس از اعلام نتایج، برای شرکت در مصاحبه علمی ـ تخصصی و همچنین حضور در طرح «میثاق طلبگی» دعوت خواهند شد و پس از طی این مراحل، امکان ورود به حوزه‌های علمیه را خواهند داشت.

حجت‌الاسلام مقیمی حاجی با اشاره به برنامه تحول در آموزش حوزه‌های علمیه گفت: تغییر و تحول دروس حوزوی از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است و بر همین اساس، برنامه‌های آموزشی جدید متناسب با نیاز‌های روز جامعه تدوین و اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: آزمون برگزارشده ویژه دانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اول بوده و آزمون ویژه داوطلبان پایه‌های بالاتر نیز در مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.