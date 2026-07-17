باشگاه خبرنگاران جوان - علی حسن سلیمون، استاندار واسط، در جریان نشست مشترک با استاندار ایلام، با اشاره به همکاری‌های نزدیک دو استان مرزی، اظهار کرد: تمامی امکانات لازم از نقطه ورود زائران در مرز مهران تا مقصد نهایی در کربلای معلی برای ارائه خدمات گسترده مهیا شده است.

وی با تسلیت شهادت فرماندهان و شهدای عامل در منطقه، ضمن یادآوری جایگاه والای شهدای جمهوری اسلامی ایران، گفت: در استان واسط، ما با تمام توان از پیکر رهبران و فرماندهان شهید استقبال کردیم و مراسم تشییع ایشان در کربلا و نجف با بهره‌گیری از بالاترین سطح امکانات برگزار شد که این میزبانی، در شأن جایگاه والای این شهدای بزرگ بود.

وی با تأکید بر پیوند عمیق میان دو ملت، افزود: قلب‌های مردم عراق با ملت برادر و همسایه ایران همراه است و ما همواره آرزوی پیروزی و سربلندی برای ملت ایران داریم.

سلیمون در ادامه با اشاره به ماهیت مذهبی و اخلاقی خدمت‌رسانی به زائران، تصریح کرد: خدمت به زائران حضرت امام حسین (ع) وظیفه‌ای است که در جان و دل مردم عراق ریشه دارد و هر چقدر هم که به زائران تکریم و خدمت کنیم، باز هم کمتر از آنچه شایسته است خواهد بود.

وی در خصوص جزئیات آمادگی‌های عملیاتی در استان واسط گفت: بر اساس دستور دولت مرکزی عراق، برنامه‌ریزی‌های جامعی برای ارائه بهترین خدمات به زائران صورت گرفته است. ستاد اربعین استان واسط نیز با برگزاری جلسات هفتگی، روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها را به‌طور مستمر مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا از تأمین کامل آب، برق و امکانات پایانه‌ها اطمینان حاصل شود.

استاندار واسط با شناسایی مدیریت جمعیت به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این ایام، خاطرنشان کرد: با هماهنگی میان دو کشور، برنامه‌ریزی منسجمی برای ورود زائران، استقرار نیروهای امنیتی و فعالیت مواکب در طول مسیر انجام شده و تمامی مواکب آماده خدمت‌رسانی به زائران هستند.

وی با تجلیل از نقش راهبردی جمهوری اسلامی ایران و یادکرد از فداکاری‌های شهید سپهبد قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم و داعش، تأکید کرد: ایران و عراق یک ملت و یک خانواده هستند و این پیوند راهبردی و قلبی تا ابد پابرجا خواهد ماند.

منبع: تسنیم