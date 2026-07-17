مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جودوی قهرمانی جوانان آسیا در امان اردن برگزار شد و ملی‌پوشان جوان ایران حریفان خود را برای حضور در این رویداد قاره‌ای شناختند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جودوی قهرمانی جوانان آسیا در امان اردن برگزار شد و ملی‌پوشان جوان ایران حریفان خود را برای حضور در این رویداد قاره‌ای شناختند.

بر اساس نتایج قرعه، در وزن منفی ۷۳ کیلوگرم،  ابوالفضل بحرآبادی در نخستین مبارزه به مصاف سابیروف روسلان از قرقیزستان خواهد رفت و در صورت پیروزی، با ذاکروف محمدعلی از قزاقستان روبه‌رو می‌شود.

در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم،  سبحان حکیمی نخستین دیدار خود را برابر الشقلدی عبدالرحمن از اردن برگزار می‌کند و در صورت صعود، مقابل عبدالجلیل‌زاده امین‌جان از تاجیکستان قرار خواهد گرفت. حسین نوین، دیگر نماینده ایران در این وزن نیز در دور نخست با اکبریه هارون از اردن مبارزه می‌کند و در صورت برتری، حریف کودیروف کامرون‌بک از ازبکستان خواهد شد.

در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم،  سپهر نوروزی کار خود را با دیدار برابر عیسی یامام از سوریه آغاز می‌کند و در صورت پیروزی، به مصاف ملیسوف دانیار از قرقیزستان خواهد رفت. ابوالفضل محبی نیز در همین وزن در نخستین مبارزه مقابل آلمازاده محمد از اردن قرار می‌گیرد و در صورت برتری، با اردشیری حمزه از تاجیکستان دیدار خواهد کرد.

در وزن منفی ۱۰۰ کیلوگرم،  امیرحسین شهیدی در گام نخست برابر یون کیونگ‌ایل از کره‌جنوبی به روی تاتامی می‌رود و در صورت پیروزی، با پولتوشف داوت از قرقیزستان مبارزه خواهد کرد. آرین آهن‌فروش نیز در نخستین دیدار خود به مصاف الوریکت مراد از اردن می‌رود و در صورت صعود، برابر سعدالله‌اف محمدعلی از ازبکستان قرار خواهد گرفت.

در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم،  محمدمهدی مظلوم در نخستین مبارزه با باک جونگ وو از کره‌جنوبی روبه‌رو می‌شود و در صورت پیروزی، با رفیع‌اف فضل‌الدین از ازبکستان مبارزه خواهد کرد. محمدپوریا بناییان نیز با قرعه استراحت در دور نخست مواجه شده و در نخستین دیدار خود برابر برنده مبارزه نمایندگان هند و قرقیزستان قرار می‌گیرد.

در بخش بانوان،  مهسا شکیبایی در وزن منفی ۵۲ کیلوگرم با خالانه ویشنوی همت از هند مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی، به مصاف لیشانگتم نونگشیتوی چانو، دیگر نماینده هند، خواهد رفت.

سمیرا خاک‌خواه در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم نخستین دیدار خود را برابر مناس مبارک از اردن برگزار می‌کند و در صورت برتری، با چانامبام لینتویی از هند روبه‌رو می‌شود.

مهشید صفری نیز در وزن منفی ۷۰ کیلوگرم در دور نخست مقابل چن ان‌جو از چین‌تایپه قرار می‌گیرد و در صورت صعود، حریف خایدم تایبانگانبی چانو از هند خواهد شد.

برچسب ها: تیم ملی جودو ایران ، مسابقات قهرمانی آسیا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
باز هم ژاپن نیست ؟
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