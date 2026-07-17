باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت نیرو با انتشار پیامی از مردم درخواست کرد که با مدیریت مصرف برق، به تامین برق پایدار استان‌های جنوبی کمک کنند.

متن پیام وزارت نیرو به این شرح است:

«وزارت نیرو از مردم عزیز کشور درخواست می‌کند برای کمک به تأمین برق پایدار استان‌های جنوبی که این روز‌ها با گرمای شدید و حمله به تاسیسات تأمین برق روبه‌رو هستند، در ساعات اوج مصرف، هر خانواده تنها یک ساعت کولر خود را خاموش کند.

اگر هر یک از ما این همراهی کوچک را انجام دهیم، می‌توانیم با کاهش بار شبکه، به تأمین بهتر برق مردم جنوب کشور کمک کنیم و از فشار بر شبکه سراسری برق بکاهیم.

فقط یک ساعت همراهی؛ گامی مؤثر برای تأمین برق پایدار در گرمای طاقت‌فرسای جنوب.»