دبیر ستاد امر به معروف کشور: ماندن در میدان به امر رهبری، شرط تعجیل در فرج است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی،دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در جمع شرکتکنندگان در «قرارگاه مرکزی امام سیدمجتبی خامنهای» که به دعوت گروههای تبلیغی جهادی «شهید محمدرضا شفیعی» و «مهر رضوی»در میدان مفید قم برگزار شد، طی سخنانی گفت: مهمترین عامل غیبت، حفظ جان حضرت از سوی خداوند است و این قاعده در دوران معاصر، برای نائب برحق ایشان یعنی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز صادق است.
او با ترسیم فضای کوفه و واقعه بیوفایی کوفیان نسبت به اهلبیت (ع)، از حاضران خواست تا با الگوبرداری از مجاهدان بزرگ ولایت، بهویژه شهیدان حاج قاسم سلیمانی و سیدحسن نصرالله، در صحنه باقی بمانند و هرگز پشت به جبهه حق نکنند.
طاهری آکردی در بخشی از بیانات خود که بیش از دیگر بخشها بازتاب یافت، تصریح کرد: اگر میدان را خالی کنیم و به خاطر دنیا یا هواهای نفسانی رهایش کنیم، خداوند امام زمان(عج) را نخواهد فرستاد.باید با جان و مال خود شرایط و زمینه فرج را محقق کنیم.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ادامه با طرح موضوع خونخواهی امام شهید (سیدالشهداء)، بر ضرورت بیرون راندن «فرعون زمان» از منطقه تأکید کرد و آن را گامی در مسیر آمادهسازی شرایط برای ظهور دانست.
او در پایان با اعلام وفاداری بیچون و چرا به نائب امام زمان(عج)، خاطرنشان کرد: ما به امر نائب امام زمانمان، حضرت امام آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، تا پای جان در میدان مبارزه میمانیم.