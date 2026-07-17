باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت عظیم منابع آبی لرستان اظهار کرد: سالانه حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب روانآب در این استان تولید میشود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز استانهای پاییندست، بهویژه خوزستان، از منابع آبی لرستان تأمین میشود؛ با این حال مردم این استان همچنان با کمبود آب و محدودیتهای جدی در مسیر توسعه مواجه هستند.
وی با انتقاد از اجرایی نشدن تعهدات مربوط به طرح انتقال آب قمرود افزود: بر اساس توافقات انجامشده، قرار بود در ازای انتقال آب برای تأمین شرب مناطق مرکزی کشور، خسارتهای وارد شده به لرستان از طریق احداث چند سد و اجرای طرحهای جبرانی جبران شود، اما بخش قابل توجهی از این وعدهها تاکنون محقق نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت بحرانی تأمین آب در الیگودرز گفت: بیش از ۱۰۰ روستای این شهرستان با مشکل جدی کمبود آب روبهرو هستند و متأسفانه ۳۰ روستا به دلیل تداوم این شرایط خالی از سکنه شدهاند؛ موضوعی که علاوه بر مهاجرت روستاییان، خسارتهای سنگینی به بخشهای کشاورزی، دامداری و اشتغال منطقه وارد کرده است.
گودرزی از پیگیری جدی برای اجرای سد دهانی خبر داد و اظهار کرد: مجوزهای این پروژه در مراحل نهایی قرار دارد و در صورت تأمین اعتبار، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد برداشت ۱۴.۶ میلیون مترمکعب آب از قمرود، حق قانونی مردم الیگودرز است و نباید هیچ مانعی بر سر راه اجرای این حق ایجاد شود.
نماینده الیگودرز با اشاره به پیگیریهای خود در حوزه آب شهرستان، از استیضاح وزیر نیرو به دلیل مشکلات موجود خبر داد و گفت: در نتیجه این اقدامات، ۲۷ دستگاه پمپ و اعتباری نزدیک به یک همت برای اجرای پروژههای آبرسانی و فاضلاب جذب شده است، هرچند خسارتهای گذشته هنوز به طور کامل جبران نشده است.
وی در پایان با تأکید بر ظرفیتهای اقتصادی لرستان تصریح کرد: نباید از لرستان به عنوان استانی محروم یاد شود؛ لرستان در واقع «بهشت گمشده اقتصاد کشور» است و با مدیریت صحیح منابع آب، توسعه کشاورزی، شیلات، معادن، صنایع فرآوری، شهرکهای صنعتی و تکمیل پروژههای آبی، میتواند به یکی از قطبهای مهم اقتصادی ایران تبدیل شده و زمینه کاهش بیکاری و جذب سرمایهگذاران را فراهم کند.