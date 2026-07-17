کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) روز جمعه با تصویب قانون تأمین مالی احزاب، نهاد خود را منحل کرده و تعطیلات پارلمانی را از امروز (۱۷ ژوئیه) آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) قانونی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن، این نهاد منحل شده و انتخابات پارلمانی جدید در ماه اکتبر برگزار خواهد شد.

روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت نوشته که کنست در رأی‌گیری دوم و سوم، قانون تأمین مالی احزاب را تصویب کرده است که در آن بر انحلال کنست و آغاز تعطیلات پارلمانی از امروز (۱۷ ژوئیه) تأکید شده است.

این قانون با ۶۲ رأی مثبت و بدون هیچ رأی مخالف یا ممتنع به تصویب رسیده و قرار است انتخابات آینده در تاریخ ۲۷ اکتبر برگزار شود.

گفتنی است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد در انتخابات پارلمانی پیش‌رو شرکت کرده و به پیروزی دست یابد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: کنست اسرائیل ، انتخابات پارلمانی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
باید توسط موشک هامون
رو هوا بره
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۳
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