کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) روز جمعه با تصویب قانون تأمین مالی احزاب، نهاد خود را منحل کرده و تعطیلات پارلمانی را از امروز (۱۷ ژوئیه) آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) قانونی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن، این نهاد منحل شده و انتخابات پارلمانی جدید در ماه اکتبر برگزار خواهد شد.

روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت نوشته که کنست در رأی‌گیری دوم و سوم، قانون تأمین مالی احزاب را تصویب کرده است که در آن بر انحلال کنست و آغاز تعطیلات پارلمانی از امروز (۱۷ ژوئیه) تأکید شده است.

این قانون با ۶۲ رأی مثبت و بدون هیچ رأی مخالف یا ممتنع به تصویب رسیده و قرار است انتخابات آینده در تاریخ ۲۷ اکتبر برگزار شود.

گفتنی است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد در انتخابات پارلمانی پیش‌رو شرکت کرده و به پیروزی دست یابد.

منبع: الجزیره