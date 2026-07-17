سپاه پاسداران اعلام کرد: در پاسخ به شرارت‌های شب گذشته ارتش آمریکا، جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی در اردن با چندین فروند موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد مورد هدف قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

مردم شریف اردن؛ مردمان نجیب سرزمین قدمگاه انبیا الهی،‌ای مردمی که بیش از همه‌ی مردم جهان با فلسطین قرابت دارید و با درد‌های مظلومان غزه و کرانه از همه آشناترید، بعد از حمله سال گذشته ما به پایگاه العدید قطر، ارتش کودک‌کش آمریکا برای دور کردن مرکز فرماندهی خود از حجم بالای آتش رزمندگان اسلام، مرکز فرماندهی نیرو‌های آمریکا در منطقه (سنتکام) را از قطر به الازرق در خاک شما منتقل کرد و از آن موقع تاکنون مرکز فرماندهی شرارت علیه مردم فلسطین و سایر کشور‌های اسلامی در خاک شما و دردسترس شماست.

علاوه بر سنتکام پایگاه هوایی و ده‌ها فروند سوخت‌رسان، اف۳۵، اف۱۵، و اف۱۶ آمریکایی در خاک شما مستقر هستند و از آنجا به مردم مظلوم فلسطین، ایران و لبنان حمله هوایی می‌کنند.

شب گذشته ارتش کودک‌کش آمریکا بازهم شرارت کرد و از پایگاه‌های خود در اردن برای ارتکاب جنایت جنگی بزرگ و زدن اهداف غیر نظامی از جمله چند پل، محلات مسکونی و یک مرکز پمپاژ آب در بندرعباس در جنوب ایران استفاده کرد.

در پاسخ به این شرارت، رزمندگان اسلام در موج ۱۴ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا صاحب الزمان (عج) ادرکنی جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی مستقر در اردن را در دو مرحله حمله با چندین فروند موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد مورد هدف قرار دادند که منجر به انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی و آسیب جدی به تعداد بیشتری از آنها شد.

اینک نوبت شما مردم شریف و ارتش غیور و با شرف اردن است که به تکلیف الهی خود عمل کنند و با ضربه به منافع آمریکایی متجاوز و ضد اسلام، لکه ننگ آمریکایی‌های اشغالگر را از دامان اردن عزیز پاک کنید.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، اردن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهدی رهبر
۱۷:۴۲ ۲۶ تير ۱۴۰۵
چرا سپاه رهبران شیخ نشینها رو نمیزنه اونها از خاکو جغرافیای اینا رهبر ما رو زدند باید رهبرانشونو بزنید تا بفهمن این خاک دادن بدشمن تاوان سختی دارد یک رهبر شیخ نشین رو بزنید اگر بساط امریکا از این کشورها جمع نشد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
وقتی قراره شلیک کنی باید شلیک کنی حرف نزنی چون حرف زدن باعث میشه اون ضربه ی اولو محکم بزنه ایکاش دوستان متوجه این موضوع باشند که گاهی باید ضربه ی اولو طوری بزنی که طرف نتونه از جاش بلندشه؟!؟!؟؟؟!؟؟!
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۲۶ تير ۱۴۰۵
موشکهارابه دوربین مجهزکنیدوفیرمهاشوپخش کنید لذتشوببریم درودبرنیروهای مسلح وطنم ایران
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
پل ارتباطی بین بحرین و عربستان رو چرا نمیزنید ؟؟؟ چرا اول همش مشت اول رو اونها میزنند؟بعد تلافی روی پایگاهها؟!! ای سپاه عزیز بدان که تاخود حکام شیخک نشینها و پلها و و ریلهای آهن و غیره رو نزنید آمریکا همچنان میتازه‌.تازه میشه تلافی حمله ی اونها.چه بسا ما قبلا باید میزدیم که حمله ی پیش دستانه مثل گل اول در فوتباله.
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
ترامپ رو بکشید تمام
۱۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۲۶ تير ۱۴۰۵
چرا اسرائیل نمی‌زنی
۶
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
چرا دیگه اسرائیل رو رها کردید ؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
مگر آن زمان که اسرائیل را میزدی چیزی که به اسرائیل اصابت کرد. همگی توسط لایه اول پدافندی کویت رهگیری میشد و حتی به آسمان اردن و اسرائیل هم نمیرسید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
چرا نتانیاهو و وزیر جنگشو ترور نمیکنید و انتقام اقای شهید مونو نمیگیری, و همینطور مزه ترور رو به بانیانش نمی چشانید تا دست از شرارت بردارند و از عواقب ترورهای ناجوانمردانشون و عاقبت جنگ افروزیشون بترسن و حساب کار دستشون بیاد به حول و قوه الهی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
عجب!!!
۴
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
از همین امروز نیروهای نظامی ما در ارتش و سپاه به هر قیمتی شده باید تمام زیر ساخت های مواصلاتی اقلیم کردستان را باید در تمام نقاط اقلیم کردستان منهدم و غیر استفاده کرد اصلا تعللی در کار نباید کرد از همین امروز کار را تمام کنید تا دیر نشود
۶
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
خدا را بی شمار شکر.
۷
۲۲
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