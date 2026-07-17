رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سلماس گفت: با پیگیری فرماندار سلماس مزار دو شهید والامقام روستای پیرمند ساماندهی و مرمت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - علی فرهادی رئیس امور شهید و ایثارگری سلماس اظهار کرد: در پی بازدید فرماندار سلماس از روستاهای خط مرزی جهت رسیدگی و حل مشکلات ساکنین این مناطق مشاهده شد، مزار دو شهید والامقام در روستای پیرمند به نام‌های شهیدان تاج الدین امینی دله‌زی و امام عسگری دله‌زی که در ۱۵ خرداد سال ۱۳۶۱ در دفاع از وطن و جلوگیری از ورود دشمن و منافقین به کشور در همین روستا به درجه رفیع شهادت نائل آمدند ولی با توجه به صعب العبور بودن منطقه و عدم وجود امنیت لازم در آن زمان، مزار این شهدا به شکل سنتی ساخته شده بود.

فرهادی افزود: امروز بنیاد شهید و امور ایثارگران سلماس با حمایت علی علائی فرماندار و همکاری سپاه پاسداران و بخشداری بخش کوهسار این شهرستان اقدام به ساماندهی مزار این شهیدان معظم کردیم و پرچم مقدس جمهوری اسلامی را بر فراز این کوه‌های برافراشته به اهتزاز در آوردیم.

این اقدام در راستای تکریم مقام شامخ شهدا و حفظ یاد و خاطره ایثارگران منطقه به انجام رسید.

برچسب ها: ساماندهی مزار شهدا ، بنیاد شهید
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