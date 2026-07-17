سپاه پاسداران اعلام کرد: پاسخ به جنایات جنگی شب گذشته، سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت و محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد:

در تداوم عملیات مقابله به مثل و پاسخ به جنایات جنگی شب گذشته، رزمندگان غیور نیروی زمینی سپاه در موج ۱۵ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک "یامهدی ادرکنی" علاوه بر انهدام سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، طی یک عملیات ضربتی پهپادی و موشکی چندین محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب مزدور آمریکا و اسرائیل را درهم کوبیدند و تعداد زیادی از ضد انقلابیون و نیرو‌های ویژه آمریکایی را به درک واصل کردند. عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، حملات موشکی سپاه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
سلام بر هموطنان،
زدن زیرساخت‌های کشورهای عربی گر چه خوب است ولی آنقدر ها هم برای آمریکا دردآور نیست چون که بعدش دوباره میاد با این کشورها قرارداد ساخت اینها را به چندبرابر قیمت می‌بنده و عملا ضرر جنگش را جبران می‌کنه علاوه بر این که تسلیحات نیز به اینها می‌فروشد
پس بهتر این است که بخشی از ضربات در خاک خود آمریکا زده بشه البته کار سختی است ولی اگر بتوان خسارات جنگ را در خاک آمریکا به او تحمیل کرد دردناکتر خواهد بود
۰
۲
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Poland
ناشناس
۱۶:۴۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
باید کویت را تصرف کنیم و کشوری بنام کویت وجود نداشته باشه
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
جنگه باید هر چه سریع تر و شدیدتر هر نقطه ای که دشمن استفاده می کنه نابود بشه عجیبه از کار انداختن بیست تا پایگه باید سرع انجام بشه
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
سپاه علاوه بر زیر ساخت های کشورهای عربی باید به اسرائیل هم حمله کنه
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
شما را به خدا و خون شهدا قسم می‌دهیم در مقابل تخریب پل ها نیروگاه برق کارخانه آب فرودگاه همین موارد را در کشورهای میزبان بزنید باید مردم کشورهای مزدور و دست نشانده تاوان بدهند وگرنه این حملات ادامه خواهد داشت زدن پایگاه‌های آمریکا بازدارنده نیست
۴
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۲۶ تير ۱۴۰۵
دیگه نباید رحم کنید به هیچ کس کشورهای جنوب خليج فارس رو با ضربات کوبنده و فلج کننده بزنید هر بار کوتاه اومدید ضربه خوردیم ناو های آمریکا رو با ضربات نابود کننده بزنید ملت عزیز جنوب خدا پشت و پناهتون قلبمون با شماست هر لحظه دعا میکنیم صبور باشید برادران سپاهی و ارتشی انشالله چنان ضرباتی خواهند زد که دیگر نتوانند بلند شوند. بحرین و کویت و امارات رو به شدت بزنید
۳
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۲۶ تير ۱۴۰۵
پرورش یافتگان امام شهید چنین هست ،پرقدرت باد سپاه پاسداران
۵
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
فقط باید به درک واصل بشن هر جا که تجمع دارن باید هدف قرار بگیره
۳
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
هدف باید فرستادن آمریکاییان بجهنم باشد تنها نقطه ضعف آمریکا کشته شدن هست
باید زیر ساخت های کشورهای عربی مورد هدف قرار بگیرد
۳
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۲۶ تير ۱۴۰۵
هزاران درود و خداقوت به نیروهای مخلص و مومن سپاه و ارتش.
۹
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
کیومرث
۱۲:۵۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
زنده باد ایران و ایرانی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران
۹
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
فایده نداره کاخ ریاست جمهوری و زیر ساخت‌های هرکشوری که به آمریکا اجازه حمله به ایران را می دهد را باید درتمام بکوبید .
۸
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
کاخ سفید و زیر ساخت‌های آمریکا اهداف مشروع ما هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۲۶ تير ۱۴۰۵
ما هم باید از همین حالا تمام زیر ساخت های اقلیم ککردستان عراق مثل پل ها و تونلها و جاده های مهم مواصلاتی و ایستگاه های راه آهن و غیره را نیست نابود کنیم
نباید تعلل کرد هر چه سریعتر بهتر ...
۸
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
سران اقلیم کردستان به جنبش کردهای با شرف خیانت کردند به اسم استقلال کردستان زیر سلطه و نفوذ امریکا واسراییل قرار گرفتند کردهای آزاده و باشرف خود را از این ننگ نجات خواهند داد
۸
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
ترامپ پلها را میزند چرا پل بحرین زده نمی شود
۶
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
بعد از پل بحرین چرا خود خاک آمریکا رو نمیزنید؟
۱۲
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