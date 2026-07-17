باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد:

در تداوم عملیات مقابله به مثل و پاسخ به جنایات جنگی شب گذشته، رزمندگان غیور نیروی زمینی سپاه در موج ۱۵ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک "یامهدی ادرکنی" علاوه بر انهدام سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، طی یک عملیات ضربتی پهپادی و موشکی چندین محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب مزدور آمریکا و اسرائیل را درهم کوبیدند و تعداد زیادی از ضد انقلابیون و نیرو‌های ویژه آمریکایی را به درک واصل کردند. عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم