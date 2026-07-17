باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وب‌سایت مارین ترافیک گزارش داده است که در طول ۲۴ ساعت گذشته، تنها ۳ فروند کشتی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. این در حالی است که مقامات آمریکایی مدعی هستند ارتش این کشور کنترل تنگه را در اختیار داشته و آزادی تردد دریایی را تضمین کرده است.

در همین حال، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرده است که کنترل این آبراه راهبردی را در دست دارد.

این وضعیت، افزایش قیمت نفت در بازار‌های جهانی را به دنبال داشته است؛ به‌طوری که هر بشکه نفت خام برنت امروز با رشد ۱.۲۵ درصدی به ۸۵ دلار و ۲۸ سنت رسید. قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت نیز با ۱.۳ درصد افزایش، ۷۹ دلار و ۹۸ سنت معامله شد.

گفتنی است که قیمت نفت برنت و وست تگزاس در یک هفته گذشته، تحت تأثیر بسته شدن مجدد تنگه هرمز و ازسرگیری محاصره دریایی ایران، ۱۲ درصد افزایش یافته است.

منبع: الجزیره