وب‌سایت مارین ترافیک گزارش داد در طول ۲۴ ساعت گذشته، تنها ۳ فروند کشتی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وب‌سایت مارین ترافیک گزارش داده است که در طول ۲۴ ساعت گذشته، تنها ۳ فروند کشتی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. این در حالی است که مقامات آمریکایی مدعی هستند ارتش این کشور کنترل تنگه را در اختیار داشته و آزادی تردد دریایی را تضمین کرده است.

در همین حال، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرده است که کنترل این آبراه راهبردی را در دست دارد.

این وضعیت، افزایش قیمت نفت در بازار‌های جهانی را به دنبال داشته است؛ به‌طوری که هر بشکه نفت خام برنت امروز با رشد ۱.۲۵ درصدی به ۸۵ دلار و ۲۸ سنت رسید. قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت نیز با ۱.۳ درصد افزایش، ۷۹ دلار و ۹۸ سنت معامله شد.

گفتنی است که قیمت نفت برنت و وست تگزاس در یک هفته گذشته، تحت تأثیر بسته شدن مجدد تنگه هرمز و ازسرگیری محاصره دریایی ایران، ۱۲ درصد افزایش یافته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، قیمت نفت
خبرهای مرتبط
ادعای رویترز: تهران گزینه بستن باب‌المندب را روی میز گذاشت
تکذیب توقف بارگیری نفت در بنادر جنوبی عراق
سازمان بین‌المللی دریانوردی: تنگه هرمز بسیار خطرناک است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
برا چی سه کشتی رد شدن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آمریکا باید مستقیمأ مورد هدف قرار بگیرد.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۲۶ تير ۱۴۰۵
مادرتون رو به عزاتون می‌شونیم تنگه و خلیج فارس برای ماست همین امروز فردا حاکمیتمونو تو ذریای عمان و کشورای خلیج فارس ثابت میکنیم و به استان های نقشه مون اضافه میکنیم خیلی نزدیکه خیلی نزدیک
۰
۶
پاسخ دادن
ونس: کارزار اسرائیل تلاش کرد افکار عمومی آمریکا را علیه دیپلماسی ایران جهت‌دهی کند
حمله به نفتکش در پایانه خط لوله خزر در دریای سیاه
سقوط «عظمت آمریکا» در جنگ با ایران به روایت مقام ارشد روسیه
چین و پاکستان خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو بین آمریکا و ایران شدند
رویترز: تصرف نفتکش شیمیایی در سواحل یمن به دزدی دریایی سومالی مرتبط است
تردد تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز در ۲۴ ساعت گذشته
اکسیوس: ترامپ از انتقاد نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به ترکیه «عصبانی» شده است
زمان دیپلماسی بین آمریکا و ایران «به حالت تعلیق درآمده است»
کنست اسرائیل منحل شد؛ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر برگزار می‌شود
انگلیس: نفتکش در نزدیکی عمان مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت
آخرین اخبار
جهش بیش از دو درصدی قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای
ناتو: خرید تاماهاوک توسط آلمان تنش با روسیه را تشدید نمی‌کند
آمریکا حضور مارکو روبیو در نشست آسه‌آن را تأیید کرد
روسیه خواستار آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز شد
حمله به نفتکش در پایانه خط لوله خزر در دریای سیاه
رویترز: تصرف نفتکش شیمیایی در سواحل یمن به دزدی دریایی سومالی مرتبط است
کرملین ادعا‌های دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرد
زمان دیپلماسی بین آمریکا و ایران «به حالت تعلیق درآمده است»
سوار شدن افراد مسلح بر کشتی تجاری در خلیج عدن
آرتی: جنگ ایران و آمریکا به «گربه شرودینگر» تبدیل شد؛ نه آمریکا توان شکست ایران را دارد، نه ایران توان آسیب بحرانی به آمریکا
دیپلمات پیشین هند: تنگه هرمز سلاح هسته‌ای ایران است
تردد تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز در ۲۴ ساعت گذشته
کنست اسرائیل منحل شد؛ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر برگزار می‌شود
چین و پاکستان خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو بین آمریکا و ایران شدند
انگلیس: نفتکش در نزدیکی عمان مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت
چین ادعای ترامپ درباره مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرد
کره شمالی سئول را به دلیل نقشش در رزمایش دریایی آمریکا «دست‌نشانده» خواند
اکسیوس: ترامپ از انتقاد نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به ترکیه «عصبانی» شده است
ترامپ چین را به دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ متهم کرد؛ ادعایی در تضاد با ارزیابی نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا
ونس: کارزار اسرائیل تلاش کرد افکار عمومی آمریکا را علیه دیپلماسی ایران جهت‌دهی کند
سقوط «عظمت آمریکا» در جنگ با ایران به روایت مقام ارشد روسیه
آمریکا مدعی تصرف یک نفتکش ایرانی شد + فیلم
آتش‌سوزی یکی از پایگاه‌های آمریکایی در خاک کویت + فیلم
سنتکام: حملات هوایی علیه ایران از سر گرفته شد
پاسخ فوری برزیل به باج‌خواهی تجاری ترامپ
افشای همکاری نظامی عربستان و اسرائیل در مقابله با عملیات یمن
کاخ سفید: تحقیقات درباره حمله به مدرسه میناب ادامه دارد
ضربه ترامپ به اردوغان؛ دور زدن تنگه هرمز به قیمت حذف ترکیه از بازار نفت
قطر: در هیچ اقدام نظامی علیه ایران مشارکت نکرده‌ایم 
حزب‌الله فعالیت در سوریه را تکذیب کرد