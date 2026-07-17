در پی حمله ارتش آمریکا به محله تپه‌الله بندرعباس، یک مادر به شهادت رسید و کودک یک‌ساله او با قطع دست مجروح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در جریان حمله بامداد امروز ارتش آمریکا به دکل مخابراتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واقع در محله تپه‌الله‌اکبر بندرعباس، یک زن بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.

در این حمله، فرزند یک‌ساله این شهیده نیز به شدت مجروح شد؛ به‌گونه‌ای که بر اثر انفجار، یکی از دستان این کودک قطع و یک ترکش نیز به قفسه سینه وی اصابت کرده است.

بر اساس اطلاعات اولیه، وضعیت عمومی این کودک وخیم گزارش شده و تیم‌های درمانی در حال ارائه خدمات تخصصی برای نجات جان او هستند.این جنایت‌های پلیدانه دشمن آمریکایی بدون شک پاسخ سخت نیروهای مسلح کشورمان را در پی داشته و خواهد داشت.

منبع: مهر

برچسب ها: حمله دشمن ، شهادت مردم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آخی😭😭🥀🥀
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
یا حسین خدا کمکشون کنه
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
بمیرم برات
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
ان‌شاءالله این قوم ظالم آمریکا و صهیونیسم نابود گردد، آرامش به هموطنان جنوب بازگردد، عوارض تنگه هرمز متعلق به هموطنان جنوب و باید صرف آبادانی جنوب گردد
۳
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آمریکا تجهیزات کم نداره و زدن تجهیزات برای آنها در مقایسه با مردن یک سرباز هیچ بحساب میاد اگر راست میگین یک هتل که سربازان آمریکایی هستن را با پهپاد طبقه 8 رو نزنین و یک نفر زخمی بشه با موشک کل محل اسکان را چند بار بزنید تا تلفات نگیرین یا ناو جنگی نزنید هیچ فایده ای ندارد و گذشت زمان به ضرر مردم هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۲۶ تير ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا. انتقام انتقام
۶
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
تا کشورهای میزبان حمله آمریکا به ایران تلفات ندهند همین اش وهمین کاسه باید رحم نکنید .به ازای هر ایرانی هزاران اردنی وکویتی باید فدا بشن.
۳
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۲:۴۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
پاسخش زدن تجهیزات هست؟!
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
ای خدا لعنت کنه باعث و بانیش را
۳
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
بای ذنب قتلت خدایا نپسند
۴
۲۰
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