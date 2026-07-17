باشگاه خبرنگاران جوان - در روز سوم نوزدهمین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ که به میزبانی چین در حال برگزاری است، تیم ملی هندبال جوانان ایران امروز (جمعه ۲۶ تیرماه) از ساعت ۰۹:۳۰ بامداد به وقت تهران در سومین دیدار خود در مرحله گروهی، به مصاف تیم امارات رفت و در پایان مقابل این تیم به تساوی رسید.

شاگردان کیوان صادقی در این دیدار از ابتدا دست بالاتر را در زمین در اختیار داشتند و با مدیریت جریان بازی توانستند نیمه اول را ۱۲-۱۰ به سود خود به پایان ببرند.

امارات که با به خدمت گرفتن بازیکنان خارجی، به شیوه قطری‌ها با چهره‌ای متفاوت و یک تیم چند ملیتی در مسابقات این دوره حاضر شده و در روز‌های گذشته از سد تیم‌های قدرتمندی هم‌چون ژاپن و قطر گذشته بودند، در نیمه دوم در حالی به جریان بازی بازگشت که داوران مسابقه در لحظات حساس به شکل عجیبی سوت‌ها را به سود این تیم زدند. حتی وقتی اختلاف گل سه امتیازی در دقایق پایانی به سود ایران رقم خورده بود، داوران با سوت‌های بی مورد خود بار‌ها جریان بازی را به سود حریف تغییر دادند. اتفاقی که در دقایق آخر و حتی پایان بازی با اعتراض شدید کادرفنی ایران همراه شد.

در نهایت این بازی حساس با نتیجه تساوی ۲۵-۲۵ به پایان رسید. با این تساوی ایران در جدول رده‌بندی سه امتیازی شد و مطابق برنامه ملی‌پوشان ایران یکشنبه (یکشنبه ۲۸ تیر) و از ساعت ۰۷:۳۰ به مصاف قطر خواهند رفت.

برنامه سایر دیدار‌های تیم ملی هندبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵: ایران – قطر / ساعت ۰۷:۳۰

دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵: ایران – ژاپن / ساعت ۱۱:۳۰

سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵: ایران – هند / ساعت ۰۹:۳۰