یک دیپلمات پیشین هندی گفت که درگیری خاورمیانه به ایران کمک کرده است تا متوجه شود که یک سلاح قدرتمند در زرادخانه خود به نام تنگه هرمز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - راجیو سیکری، دیپلمات پیشین هندی، در مصاحبه اختصاصی با آرتی هند گفت که در عین حال، اهداف اعلام‌شده آمریکا در درگیری که علیه ایران به راه انداخته نیز محقق نشده است.

سیکری به رونجون شارما در آخرین قسمت از برنامه «هند، روسیه و جهان» گفت: «آمریکایی‌ها نمی‌توانند این موضوع را تحمل کنند که این جنگ را باخته‌اند، زیرا به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از اهدافی که برای آن جنگیدند، محقق شده باشد، چه تغییر رژیم باشد و چه مسئله هسته‌ای.»

آتش‌بس به این دلیل میانجی‌گری شد که پس از تلاش آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها برای در هم کوبیدن ایران از طریق بمباران، «مهمات آنها تمام شد. مشکل درگیری طولانی‌مدت این است که اسرائیل نمی‌خواهد این جنگ متوقف شود و برای همه ذی‌نفعان، «این به یک مسئله وجودی تبدیل شده است.»

وی افزود: اسرائیل ایران را رقیب اصلی «جلوگیری از سلطه کامل خود بر منطقه» می‌داند و ناکامی در برابر «یک قدرت منطقه‌ای مانند ایران» برای واشنگتن نیز «بسیار تحقیرآمیز» است.

او با اشاره به اینکه ایران برای مسکو حیاتی است، زیرا در همسایگی آن قرار دارد گفت: «هرگونه بی‌ثباتی در آنجا بر روسیه تأثیر می‌گذارد. فکر نمی‌کنم روسیه بخواهد ایران فروپاشیده شود» و افزود که مسکو کمک‌های قابل‌توجهی در جبهه‌های امنیتی و فناوری به ایران ارائه خواهد کرد.

وی گفت که حضور دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، در مراسم خاکسپاری سیدعلی خامنه‌ای، رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران، نشان می‌دهد که روسیه در کنار این کشور خواهد ایستاد. سیکری گفت: «این پیامی به ایران و به آمریکا، اسرائیل و بقیه جهان است.»

منبع: آرتی

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، دیپلمات هندی ، تنگه هرمز
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