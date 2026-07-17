باشگاه خبرنگاران جوان-علی یوسفی،سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف قم با تشریح گزارش هفتگی وضعیت بازرسی‌ها و تحولات بازار استان، ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر بازرسان در گرمای شدید و شرایط جوی نامساعد، بیان کرد حضور مؤثر بازرسان در سطح بازار نقشی کلیدی در پیشگیری از تخلفات، حمایت از کسبه قانون‌مدار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان ایفا می‌کند.

عملکرد هفتگی؛ثبت ۱۰۰ پرونده تخلف

یوسفی با ارائه آماری از اقدامات انجام‌شده در بازه زمانی اخیر گفت طی هفته گذشته، ۵۸۳ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت و به ۱۹۲ گزارش مردمی واصله به سامانه «سیمبا» رسیدگی شد.

وی افزود در نتیجه این بازرسی‌ها، ۱۰۰ گزارش تخلف تنظیم و جهت صدور حکم نهایی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قم ارجاع شد. سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف قم همچنین خاطرنشان کرد ۱۸۱ واحد صنفی به دلیل فقدان پروانه کسب، عدم پرداخت حق عضویت و عوارض شهرداری شناسایی شدند که از این میان، ۸ واحد صنفی با طی مراحل قانونی و حکم قضایی، پلمب گردیدند.

ابلاغ نرخ‌نامه جدید نان

یوسفی با تأکید بر لزوم رعایت نرخ‌های مصوب نان، قیمت‌های جدید را به شرح زیر اعلام کرد:

نان سنگک ریگی (۵۰۰ گرم): ۹,۸۰۰ تومان

نان سنگک ماشینی (۵۰۰ گرم): ۸,۸۰۰ تومان

نان بربری (چانه ۵۵۰ گرم): ۷,۰۰۰ تومان

نان تافتون (چانه ۲۳۰ گرم): ۳,۰۰۰ تومان

نان لواش (چانه ۱۷۰ گرم): ۱,۷۰۰ تومان

وی تصریح کرد تمامی نانوایی‌ها موظف به درج قیمت و وزن مصوب در معرض دید مشتریان هستند و هرگونه کم‌فروشی، فروش اجباری یا دریافت مبالغ مازاد بر نرخ مصوب، تخلف محسوب شده و با واحدهای متخلف مطابق قانون برخورد قاطع خواهد شد.

وی از شهروندان خواست هرگونه تخلف احتمالی نظیر گران‌فروشی، کم‌فروشی یا عدم درج قیمت را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ به بازرسان گزارش دهند.

منبع:اتاق اصناف قم